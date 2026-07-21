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Ramayan Release Date: क्या इस दिन रिलीज होगी रणबीर कपूर की रामायण? गॉडजिला:माइनस जीरो को देगी टक्कर

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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Ramayan Release Date: रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की रिलीज डेट की जानकारी सामने आई है। इस बड़ी फिल्म से क्लैश होने की खबर सामने आ रही है। जानिए कब थिएटर पर दस्तक देगी रामायण।

Ramayan Release Date: क्या इस दिन रिलीज होगी रणबीर कपूर की रामायण? गॉडजिला:माइनस जीरो को देगी टक्कर

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का इंतजार हो रहा है। जल्द ऑडियंस को फिल्म का ट्रेलर दिखाया जाएगा। लेकिन अभी तक मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का एलान नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म का पहला पार्ट इस दिवाली पर दस्तक देगा। लेकिन आधिकरिक रूप से डेट के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रामायण 8 नवंबर को रिलीज हो रही है। अगर ऐसा हुआ था गॉडजिला:माइनस जीरो' से टक्कर होनी तय है।

8 नवंबर को आ रही है रामायण?

एक तेलुगू फिल्म वेबसाइट के फाउंडर ने अपने X अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने रामायण ट्रेलर की तारीफ करते हुए फिल्म की रिलीज डेट 8 नवंबर बताई है। यूजर्स की तरफ से लिखा गया है, 'कुछ दिन पहले रामायण का 3D ट्रेलर दिल्ली में हुए भारत मंडपम में देखा है। पब्लिक के लिए ये ट्रेलर 24 जुलाई को दिखाया जएगा। फिल्म की कास्ट एकदम सही है सभी विजुअल एकदम इंडियन फेल दे रहे हैं। आर्टिफीसियल और ज्यादा वेस्टर्न स्टाइल एलिमेंट्स को कम से कम रखा गया है। ये एक जबरदस्त ट्रेलर है। रणबीर भगवान राम के रूप में परफेक्ट लग रहे हैं। यश, रावन के रूप में जबरदस्त लग रहे हैं। साई पल्लवी, सीता के किरदार में प्रभावित करने वाली लग रही हैं। विजुअल्स, म्यूजिक और VFX वर्ल्ड-क्लास है। फिल्म को 8 नवंबर को थिएटर पर देखने का और इंतजार नहीं कर सकता।'

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गॉडजिला से रामायण की टक्कर?

8 नवंबर को दिवाली है। ऐसे में रणबीर कपूर की रामायण धमाका करने वाली है। इसी दिन ‘गॉडजिला:माइनस जीरो' भी दस्तक देने वाली है। ऐसे में दोनों फिल्में क्लैश कर सकती हैं। ये फिल्म इंटरनेशनल 6 नवंबर को रिलीज हो रही है। रामायण को देश में अच्छी शुरुआत मिलने की उम्मीद है। लेकिन वैश्विक स्तर पर गॉडजिला:माइनस जीरो' से क्लैश का असर कमाई पर दिख सकता है। फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो 24 जुलाई को पब्लिक के लिए रिलीज किया जाएगा।

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फिल्म की कास्ट और बजट

बता दें, नितेश तिवारी की रामायण में रणबीर के अलावा यश, सनी देओल, साई पल्लवी, रवि दुबे, लारा दत्ता, शीबा चड्डा, काजल अग्रवाल, विवेक ओबेरॉय, कुनाल कपूर समेत कई बड़े एक्टर्सनजर आने वाले हैं। फिल्म को दो भागों में बनाया जा रहा है। पहला भाग इस दिवाली रिलीज होगा और दूसरा भाग अगले साल की दिवाली की मौके पर दस्तक देगा। मेकर्स ने इस फिल्म पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कमाई से अपनी लागत से ज्यादा की वसूली करे।

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Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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