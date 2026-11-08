'रामायण' में इस सीन को शूट करते वक्त बुरी तरह से डर गई थीं 'माता सीता', कहा- 'लगा कोई बड़ा हादसा न जो जाए'
दीपिका ने हाल ही में रामायण से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताई। उन्होंने बताया कि जब राम 14 बरस का वनवास करके लौटे थे, तब दीपो वाला सीन सूट करते वक्त वो काफी डर गई थीं।
रामानंद सागर का फेमस धार्मिक शो रामायण को आज भी कोई टक्कर नहीं दे पाया। ये शो दर्शकों के बीच काफी चर्चित रहा है। शो के सभी कलाकार भी दर्शकों के बीच काफी सुर्खियों में रहे। फिर चाहे राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया या फिर लक्ष्मण का रोल प्ले करने वाले सुनील लहरी। वहीं, अगर बात करें दीपिका की तो वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। ऐसे में दीपिका ने हाल ही में रामायण से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताई। उन्होंने बताया कि जब राम 14 बरस का वनवास करके लौटे थे, तब दीपो वाला सीन सूट करते वक्त वो काफी डर गई थीं। आइए जानते हैं क्यों?
डर था कहीं कोई हादसा न हो जाए?
दीपिका चिखलिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दीपिका से पूछा जाता है कि आपकी जो रामायण थी उसकी कुछ यादें शेयर करेंगी। इस पर दीपिका ने कहा, 'अयोध्या जब राम जी वापस लौटे, तो हमारा वो जो सीन था उसे करने के लिए हमारे पास एरिया ज्यादा बड़ा नहीं था। वो जगह काफी कम थी। ऐसे में मेकर्स ने एक मिली मीटर की जगह नहीं छोड़ी थी एक दिए से दूसरे दिए के बीच में। ऐसे में मुझे लगा था कि हे भगवान कहीं पर कुछ हादसा न हो जाए। क्योंकि इतने सारे दिए और इतना पब्लिक। न किसी की साड़ी में आग लगी, न किसी दिए में से तेल गिरा। वो सीन इतनी खूबसूरती से बनकर सामने आया जैसे वाकई में राम जी की कृपा रही।'
नितेश तिवारी की रामायण के बारे में
बता दें कि हाल ही में 5 नवंबर, 2026 को नितेश तिवारी की रामायण रिलीज हुई है। इसके बाद से ही रामानंद सागर के शो रामायण के पुराने कलाकार एक बार फिर से चर्चा में आए हैं। खास बात ये है कि रामानंद सागर के शो में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने नितेश तिवारी की रामायण में राजा दशरथ का रोल निभाया है। फिल्म को सोशल मीडिया पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। वहीं, बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तीन दिन में फिल्म 200 करोड़ के आंकड़े के पास पहुंच गई है। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आए हैं। रवि दुबे लक्ष्मण और साई पल्लवी सीता की भूमिका में, यश रावण के रोल में हैं और लारा दत्ता कैकेयी के रोल में नजर आई हैं।
जानें कब आए 'रामायण' का दूसरा भाग
दो भागों में बनी यह महागाथा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी, साथ ही इसे IMAX में भी रिलीज करने की योजना है। 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज हो गया है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के दौरान आएगा।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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