रामायण बनाने वाले रामानंद सागर ने लिखी थी राज कपूर के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म, धर्मेंद्र को किया डायरेक्ट
रामायण बनाने वाले रामानंद सागर ने अपने जीवन में कई शानदार फिल्मों का डायरेक्शन और कहानियां लिखी हैं। उनकी इस लिस्ट में राज कपूर की भी ब्लॉकबस्टर फिल्म शामिल है।
रामानंद सागर का जब भी नाम सामने आता होगा तो सबसे पहले दिमाग में रामायण चलने लगती होगी। अपने टीवी सीरियल से दुनियाभर में रामायण और राम का नाम पहुंचाने वाले रामानंद सागर की असली पहचान कुछ और ही थी। जिसे लोग रामायण के लिए याद करते हैं वो असल में एक महान संस्कृत का ज्ञाता, गोल्ड मेडलिस्ट, उपन्यासकार, कहानी लेखन में अपनी छाप छोड़ चुके थे। इससे भी परे रामानंद सागर ने दिग्गज हीरो के लिए काम भी किया। आप हैरान हो जाएंगे की रामानंद सागर का कनेक्शन राज कपूर और उनकी फिल्मों से भी रहा।
रामानंद सागर ने लिखी थी राज कपूर के करियर की ये बड़ी फिल्म
रामानंद सागर को पढ़ाई में हमेशा दिलचस्पी थी। उन्होंने खुद कमाई और मेहनत कर अपनी पढ़ाई पूरी की। एक उपन्यास, कुछ लघु कथाएं और कहानियां लिखीं। बाद में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। साल 1949 में में उन्होंने फिल्म 'एक तेरी निशानी' से की थी। इसके बाद उन्होंने राज कपूर के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक 'बरसात' की कहानी लिखी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई थी। फिल्म में राज कपूर के साथ नरगिस दत्त थीं। इस फिल्म का लोगो ही RK स्टूडियो की पहचान बना था। फिल्म की कहानी आज की पीढ़ी को भी प्रभावित करेगी। 76 साल पुरानी ये कहानी आज भी दिल को छू जाती है।
फिल्मों में एक्टिव रहे रामानंद सागर
इसके बाद 1950 में आई फिल्म जान पहचान, बड़ी बहू, संगदिल जैसी फिल्मों की कहानी लिखी। साल 1965 में आई फिल्म आरजू की कहानी लिखने के साथ वो इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। इसी फिल्म के गानों ने धूम मचाई थी। फिल्म में राजेंद्र कुमार और साधना जैसे एक्टर्स ने काम किया था। फिल्म के गाने 'अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा', 'बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन', 'ऐ फूलों की रानी बहारों की मलिका' ये सभी गाने खूब चर्चाओं में रहे और मशहूर हुए थे।
रामायण बनाने से पहले रामानंद सागर ने धर्मेंद्र, राजेंद्र को भी किया डायरेक्ट
रामानंद सागर ने धर्मेंद्र, माला सिन्हा और महमूद स्टारर फिल्म आंखें भी डायरेक्ट की थी। इसके बाद कई और फिल्में आई गईं, लेकिन रामानंद सागर को बड़ी पहचान नहीं मिल पा रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उन्होंने टीवी की दुनिया में एंट्री ली। उनका सबसे पहला टीवी सीरियल विक्रम और बेताल था। ये सीरियल साल 1985 में इसका टेलीकास्ट हुआ था। इसके बाद 1986-1987 तक बच्चों के लिए खास प्रोग्राम 'दादा दादी की कहानियां' आया। कहते है कि इसी दौरान रामानंद सागर को एक कार एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट में उनके साथ सफर करने वाले तकनीशियन मारे गए। लेकिन रामानंद सागर को कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद उन्हें सालों पुरानी एक फकीर की भविष्यवाणी याद आई।
रामानंद सागर ने फिर बनाई रामायण
दरअसल, जवानी के दिनों में रामानंद सागर को टीबी की गंभीर बीमारी हो गई थी। वो कश्मीर के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक फकीर से हुई थी। उस फकीर ने कहा था कि वो अपने जीवन में राम का नाम दुनिया भर में फैलाएंगे। एक्सीडेंट में जब रामानंद सागर बच निकले तो सबसे पहले उन्होंने फकीर की इस बात को याद किया और रामायण बनाने का फैसला लिया। साल 1987 में रामायण टीवी पर दिखाई गई और देखतेही देखते देशभर में कमाल हो गया। रामायण टीवी पर जबरदस्त हिट रहा। एक साल तक इस सीरियल ने ऑडियंस को एंटरटेन किया। इसके बाद लव कुश की कहानी, श्री कृष्णा जैसे शोज बनाए।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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