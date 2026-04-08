रणबीर कपूर की रामायण से कम्पैरिजन होने पर रामानंद सागर के बेटे मोती बोले- लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं कि...
रामायण फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। हालांकि इस बीच रामानंद सागर के बेटे मोती ने उनके पिता के शो से फिल्म के कम्पैरिजन होने पर जानें क्या कहा।
रणबीर कपूर की रामायण की अनाउंसमेंट जबसे हुई है तबसे फिल्म काफी चर्चा में है। वहीं कुछ दिनों पहले फिल्म का पहला टीजर रिलीज हुआ जिसको लेकर लोगों के मिक्स रिस्पॉन्स आए। वहीं कई ने तो फिल्म का रामानंद सागर के शो रामायण से भी कम्पेयर किया जो 1987-1988 तक एयर हुआ था। अब इस कम्पैरिजन पर रामानंद सागर के बेटे मोती सागर का रिएक्शन आया है।
शो और फिल्म के कम्पैरिजन पर क्या बोले
पीटीआई से बात करते हुए मोती सागर ने कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म और शो के बीच में कम्पैरिजन ही सही नहीं है। वह बोले, ‘लोग अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारी रामायण में 30-40 मिनट के 78 एपिसोड थे, जबकि फिल्म केवल 3 से 4 घंटे की होगी। यही वजह है कि काफी डिफ्रेंस है, शो में काफी डिटेल्स भी होती है।’
रणबीर पर है उन्हें भरोसा
मोती ने यह भी कहा कि वह रामायण से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि रणबीर आज के समय के अच्छे एक्टर हैं। वह बोले, ‘वह एक क्लास एक्टर हैं और अपने किरदार में काफी गहराई ला देते हैं। लेकिन आप टीजर से ही जज नहीं कर सकते।’
फिल्म देखकर कमेंट करूंगा
मोती ने आगे कहा, ‘रणबीर अपने किरदार में काफी गहराई में गए होंगे। मैं इसलिए पूरी फिल्म देखना चाहूंगा और फिर कमेंट करूंगा। मैं इस फिल्म से काफी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूं।’
रामानांद सागर थे राम भक्त
मोती ने यह भी कहा कि उनके पिता हमेशा रामायण की स्टोरी को सच्चाई के साथ बताना चाहा है। वह बोले, ‘मेरे पिता राम भक्त थे। विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियां बनाने के बाद उन्होंने हम चारों को बुलाया और कहा कि रामायण मेरा लाइफटाइम एम्बिशन है। मुझे यह करना है चाहे इसके लिए मुझे बंगला बेचना पड़े अपना।’
उन्होंने यह भी कहा कि वह शो पैसे के लिए नहीं बना रहे हैं और जो भी चाहे इस पर काम कर सकता है। हम सब उनके साथ जुड़े। हम रामायण के लिए ही जिए और उसके लिए ही सांस ली।
काफी मुश्किलों का करना पड़ा था सामना
मोती ने यह भी बताया कि इस दौरान उन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वे सब अपने पिता के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते थे। उन्होंने कई जुगाड़ के साथ स्पेशल इफेक्ट्स बनाए।
कैसे स्पेशल इफेक्ट्स करते थे क्रिएट
उन्होंने कहा, ‘हमने यूनीक मेथड से जैसे इंसेंस और धूप स्टिक्स से फॉग बनाते, रूईं के जरिए बादल बनाते। हमने एसईजी(स्पेशल इफेक्ट्स जनरेटर) मशीन भी यूज की तीर-बाजी सीन के लिए।’
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।