कल्कि 2898 एडी में दीपिका की जगह लेगी साउथ की ये एक्ट्रेस? 4000 करोड़ बजट वाली फिल्म का भी हैं हिस्सा

संक्षेप: रामायण एक्ट्रेस साई पल्लवी को लेकर खबर है कि वो कल्कि 2898 एडी के दूसरे पार्ट में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर सकती हैं। साई पल्लवी के फैंस इस खबर को लेकर काफी उत्साहित हैं। कल्कि 2898 एडी साल 2024 में रिलीज हुई थी।

नाग अश्विन की कल्कि 2898 एडी साल 2024 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। फिल्म के पहले पार्ट में दीपिका पादुकोण नजर आई थीं, लेकिन पिछले साल खबर आई थी कि दीपिका पादुकोण पार्ट 2 का हिस्सा नहीं होंगी। उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया है। दीपिका के फिल्म से बाहर होने के बाद से ही सवाल था कि अब फिल्म में उनकी जगह कौन लेगा। फिल्म को लेकर आए लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, दीपिका पादुकोण की जगह साई पल्लवी ले सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी साई पल्लवी? एनडीटीवी तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक, कल्कि 2898 एडी 2 के प्रोड्यूसर्स फिल्म में साई पल्लवी को कास्ट करने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि, फिल्म मेकर्स की तरफ से इस बात पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स? सोशल मीडिया पर भी ये खबर तेजी से वायरल हो रही है। रेडिट पर इस वायरल खबर पर सोशल मीडिया यूजर्स के भी रिएक्शन सामने आए हैं। एक यूजर ने पूछा- क्या रामायण पार्ट 2 की शूटिंग पूरी हो गई है? एक ने लिखा- साई पल्लवी की जगह सान्या मल्होत्रा को कास्ट करना चाहिए। एक ने लिखा- साई पल्लवी को कल्कि 2 में देखने के लिए उत्साहित हूं। यहां क्लिक करके देखें वायरल रेडिट पोस्ट।

कितनी है कल्कि 2898 एडी की आईएमडीबी रेटिंग? कल्कि 2898 एडी की बात करें तो इस फिल्म में दीपिका पादुकोण के अलावा अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हासन, दिशा पाटनी और कीर्ति सुरेश जैसे कलाकार नजर आए थे। यह एक साइंस फिक्शन फिल्म थी। फिल्म को नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को आप प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है।