Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRamayan Actor Arun Govil Disagrees With AR Rahman Communal Remark Ask Then How Shah Rukh Salman Aamir Become Star
एआर रहमान विवाद पर रामायण के ‘राम’ अरुण गोविल बोले- शाहरुख, सलमान कैसे बने स्टार?

एआर रहमान विवाद पर रामायण के ‘राम’ अरुण गोविल बोले- शाहरुख, सलमान कैसे बने स्टार?

संक्षेप:

रामायण फेम अरुण गोविल, एआर रहमान के हाल के इंडस्ट्री में धर्म को लेकर भेदभादव के स्टेटमेंट से काफी भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है।

Jan 25, 2026 06:21 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्कर विनर एआर रहमान ने कुछ दिनों पहले अपने एक स्टेटमेंट से कॉन्ट्रोवर्सी शुरू कर दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में पॉवर शिफ्ट होने की वजह से उन्हें काम कम मिल रहा है कुछ सालों से। उन्होंने यह भी कहा था कि ये सब शायद उनके धर्म की वजह से भी हो सकता है। इस पर इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनकी इस बात को गलत बताया है। अब रामायण में राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल ने इस पर अपनी बात रखी है।

हमारी इंडस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ

अरुण ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, 'हमारी इंडस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ जहां लोगों को धर्म की वजह से काम ना मिला हो। कई उदाहरण हैं इस इंडस्ट्री में इसके। हमारी इंडस्ट्री में हर धर्म के लोगों ने काम किया है। यहां तक कि आज भी ऐसी चीज नहीं है। यहां तक कि फिल्म इंडस्ट्री ही ऐसी इंडस्ट्री है जहां धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता।'

शाहरुख-सलमान-आमिर फिर स्टार कैसे बने

अरुण ने आगे कहा, 'पहले हमारे पास एक्ट्रस थे दिलीप कुमार, वह अपने समय के किंग थे इंडस्ट्री के। यहां तक कि आज भी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान स्टार्स हैं। अगर भेदभाव होते धर्म को लेकर तो ये सब कैसे स्टार्स बनते।'

क्या कहा था एआर रहमान ने

दरअसल, रहमान ने बीबीसी एशियन नेटवर्थ को दिए इंटरव्यू में कहा था कि लोग जो क्रिएटिव नहीं हैं उन्हें पॉवर दी जाती है डिसाइड करने के लिए और कहीं न कहीं धर्म की वजह से भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसी बातें सुनने में आई हैं।

एआर रहमान ने फिर दी थी सफाई

हालांकि रहमान ने फिर सफाई देते हुए कहा था कि वह अपने म्यूजिक के जरिए इंडिया के हर कल्चर से कनेक्ट करते हैं और इससे वह कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने उन प्रोजेक्ट्स को भी हाईलाइट किया जिसके जरिए वह देश के कल्चर और म्यूजिक को लेकर डेडिकेशन दिखाई है।

अनूप जलोटा बोले थे हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाओ

वैसे बता दें कि इससे पहले अनूप जलोटा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वैसे तो कभी ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रहमान ने इंडस्ट्री में काफी ज्यादा काम किया है और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ इस वजह से दिक्कत हो रही है तो फिर हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाओ।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
