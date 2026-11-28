रामायण बनाने वाले रामानंद सागर थे इस फिल्म के लीड हीरो, लाहौर में रिलीज हुई थी पहली मूवी
रामायण जैसाअमर टीवी सीरियल बनाने वाले रामानंद सागर असल में एक एक्टर भी थे। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में इन फिल्मों में की थी एक्टिंग। पाकिस्तान में रिलीज हुई थी पहली फिल्म।
टीवी सीरियल रामायण के जरिए देश-विदेश में राम का नाम पहुंचाने वाले रामानंद सागर आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने रामायण बनाने से पहले उन्होंने फिल्मों की कहानियां लिखीं, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार जैसे एक्टर्स समेत कई दिग्गज कलाकारों को अपनी फिल्मों में डायरेक्ट किया। उनकी कुछ फिल्में और गीत आज भी अमर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामानंद सागर एक शानदार लेखक, डायरेक्टर के अलावा एक एक्टर भी थे। उन्होंने अपने करियर में दो फिल्मों में एक्टिंग की थी। इन फिल्मों के बारे में कम ही लोग जानते हैं।रामानंद सागर एक शानदार एक्टर थे इसलिए रामायण सामने उनके डायरेक्ट की हर फिल्म और सीरियल में एक्टर इतनी खूबसूरती से अपने किरदार में उतर पाया।
रामानंद सागर ने फिल्मों में की थी एक्टिंग
29 दिसंबर 1917 को पाकिस्तान में चंद्रमौली चोपड़ा का जन्म हुआ था। बचपन में ही मां का साया सिर से उठ गया और बाद में पिता ने भी दूसरी शादी कर ली। ऐसे में चंद्रमौली के मामा उन्हें अपने साथ ले आए। मामा की भी कोई औलाद नहीं थी। चंद्रमौली ही उनकी संतान बन गए। उन्होंने चंद्रमौली का नाम बदल कर रामानंद सागर रख दिया। रामानंद बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। कम उम्र में उन्होंने काम शुरू किया। संस्कृत के ज्ञाता माने जाते थे। उन्होंने पाकिस्तान में रहकर 1932 में एक साइलेंट फिल्म में क्लैपर बॉय का काम किया। इसी दौरान उनकी किस्मत चमकी और पाकिस्तान की एक पंजाबी फिल्म जिसका नाम कोयल था में बतौर लीड हीरो काम किया। इस फिल्म का डायरेक्शन रूप के। शोरी ने किया था। फिल्म 24 नवंबर को लाहौर में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनकी हीरोइन नीलम थीं। रामानंद सागर की पहली फिल्म कोयल फ्लॉप हुई। ऐसी एक रिपोर्ट भी है जिसमें ये कहा गया है कि उनकी फिल्म की हीरोइन नीलम को टीबी थी और उनकी वजह से टीबी की बीमारी रामानंद सागर को भी हुई। ( हम इस बात की पुष्टि नहीं करते।)
रामानंद सागर ने लिखी कहानियां
इसके बाद उन्होंने दलसुख पंचोली की फिल्म कृष्णा में भी अभिमन्यु का किरदार निभाया था। बताया जाता है कि ये फिल्म थिएटर पर रिलीज ही नहीं हुई। इन फिल्मों के बाद रामानंद सागर को काम नहीं मिला। एकाध साल मुश्किल भरे रहे। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ उन्होंने सुनार की दुकान पर काम किया। चपरासी की भी नौकरी की, घर-घर साबुन बेचे, ट्रक क्लीनर बने। इस दौरान वो अपनी पढ़ाई भी करते रहे। किताबे और कहानियां लिखीं। उपन्यास भी छापे।
रामानंद सागर का राज कपूर के साथ सफर
1940 में रामानंद सागर ने राज कपूर की प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। यहां उन्होंने एकाध नाटक डायरेक्ट किए और फिर राज कपूर के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म 'बरसात’ की कहानी लिखी। तो रामानंद सागर सिर्फ रामायण सीरियल बनाने वाले नहीं थे। इससे पहले और इसके बाद उन्होंने बहुत काम किया और दशकों तक अपनी ऑडियंस को एंटरटेन किया।
डिस्क्लेमर: इस खबर में लिखी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट, इंटरव्यूज, सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर दी गई है। हम इस खबर की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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