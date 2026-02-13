Hindustan Hindi News
रामानंद सागर के बेटे सागर का निधन, मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार

Feb 13, 2026 08:04 pm IST
रामायण जैसे हिट शो देने वाले रामानंद सागर के बेटे सागर का मुंबई में निधन हो गया है। मुंबई में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया जिसकी जानकारी परिवार ने सोशल मीडिया पर दी।

फिल्ममेकर रामानंद सागर के बेटे सागर चोपड़ा का 13 फरवरी को निधन हो गया है। शुक्रवार को ही उनका मुंबई के हिंदू श्मशान भूमि, पवन हंस में अंतिम संस्कार किया गया। परिवार ने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जरिए इस दुखद जानकारी को सबके साथ शेयर किया है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'बहुत ही दुख के साथ कहा जा रहा है कि हमारे पिता श्री रामानंद सागर चोपड़ा का निधन हो गया है।'

पिता के साथ किया काम

आनंद के बारे में बता दें कि वह लीजेंड सागर परिवार से थे जिन्होंने साल 2008 में शो रोमायण में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है अपने पिता रामानंद सागर के साथ। यह शो सुपरहिट थी यह तो सब जानते ही हैं। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों को भी प्रोड्यूस किया है जिसमें आंखें, अरमान और अलिफ लैला शामिल है।

आनंद रामानंद सागर चोपड़ा

रामानंद सागर का परिवार

रामानंद सागर की बात करें तो उन्होंने लीलावती सागर से शादी की थी और दोनों के 5 बच्चे थे, 4 बेटे सुभाश, सागर, मोती सागर, प्रेम सागर, आनंद सागर और एक बेटी सरिता सागर।

रामानंद का करियर

रामानंद ने फिल्मों में बतौर राइटर काम की शुरुआत की साल 1940 में और हरसात फिल्म में काम किया। इसके बाद उन्हें चरस, प्रेम बंधन फिल्मों से सक्सेस मिली।

1980 में फिर उन्होंने टीवी में काम करना शुरू किया और माइथोलॉजिकल शोज जैसे लव कुश, श्री कृष्णा, विक्रम और बेताल बनाए। रामानंद को साल 2000 में पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया था।

