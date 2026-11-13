दीपिका चिखलिया ने 'रामायण' के 1000 करोड़ कमाने पर कहा, ‘मैंने कहा था न कि...’

दीपिका चिखलिया ने 'रामायण' के 1000 करोड़ कमाने पर कहा, ‘मैंने कहा था न कि...’
Ramayana Box Office Success: रणबीर कपूर की रामायण ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की इस सफलता पर रामानंद सागर की सीता दीपिका ने कहा कि उन्हें हमेशा से ही पता था कि फिल्म हिट होगी।
रणबीर कपूर और साई पल्लवी की रामायण वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे तेज 1000 करोड़ वाली फिल्म बन गई है। फिल्म की सफलता पर रामानंद सागर की सीता दीपिका चिखलिया ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा से ही पता था कि फिल्म हिट होगी। उन्होंने फिल्म के वीएफएक्स और कास्ट की तारीफ की।
रामायण की सफलता पर क्या बोलीं दीपिका चिखलिया?
पैप्स से बात करते हुए दीपिका चिखलिया से किसी ने कहा कि रामायण बॉक्स ऑफिस पर सफल हो रही है। इस बात का जवाब देते हुए दीपिका ने कहा, "देखा, मैंने कहा था न कि फिल्म अच्छी बनी है हिट होगी ही। इसमें इतने बड़े स्टार्स हैं। देखो कैसे इसने 4 से 5 दिन में 900 से 1000 करोड़ के बीच कमाई की। बहुत अच्छे।"
रामानंद सागर की सीता ने की नितेश तिवारी की रामायण की तारीफ
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दूरदर्शन वाली रामायण की सीता ने कहा, "हां, फिल्म अच्छी है और फिल्म में कितने बड़े स्टार्स हैं। वीएफएक्स भी बहुत अच्छा है।" दीपिका ने फिल्म की तारीफ भले ही की हो, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने फिल्म में सीता के एक्शन सीक्वेंस को लेकर बात की थी। तब उन्होंने कहा था, "वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण की जो याद मेरे मन में है, मुझे नहीं याद कि ऐसे कोई सीन उसमें हैं। लेकिन हमारे देश में 300 से ज्यादा रामायण हैं। हर रामायण की कहानी दूसरी रामायण की कहानी से थोड़ी अलग है। तो हो सकता है कि मेकर्स ने किसी और रामायण से कुछ उठाया हो, जो मुझे न पता हो।"
दीपिका को आज भी सीता के रूप में जानते हैं लोग
दीपिका चिखलिया ने रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाया था। उनके इस किरदार को इतना पसंद किया गया था कि सीरियल के बाहर भी लोग उन्हें माता सीता के रूप में ही देखते थे। अरुण गोविल और दीपिका को जब भी पब्लिक में देखा जाता था, लोग उनके पैर छू लेते थे।
1987 में आया था रामानंद सागर की रामायण का पहला एपिसोड
रामानंद सागर की रामायण साल 1987 से लेकर 1988 के बीच प्रसारित हुई थी। सीरियल में कुल 78 एपिसोड्स थे। इस सीरियल में अरुण गोविल भगवान राम बने थे। वहीं, नितेश तिवारी की रामायण में अरुण गोविल ने दशरथ का किरदार निभाया है। उनके इस किरदार को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
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भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रामायण का हाल
नितेश तिवारी की रामायण की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई की बात करें तो फिल्म ने 8 दिनों में 564.60 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। आज यानी 13 नवंबर को फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 9वां दिन है। फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर भले ही अच्छी हो रही है, लेकिन फिल्म की कमाई में हर रोज गिरावट आ रही है।
|रामायण
|कमाई
|डे 1
|64.85 करोड़
|डे 2
|48.05 करोड़
|डे 3
|69.80 करोड़
|डे 4
|56.15 करोड़
|डे 5
|107.50 करोड़
|डे 6
|94.10 करोड़
|डे 7
|70.65 करोड़
|डे 8
|53.50 करोड़
नितेश तिवारी की रामायण 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, शीबा चड्ढा, लारा दत्ता, अरुण गोविल और रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकार नजर आए हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
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