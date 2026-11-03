रणबीर कपूर की रामायण की रिलीज से पहले लक्ष्मण सुनील लहरी बोले- भगवान इस फिल्म को...
रामानंद सागर के शो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर अपनी बात रखी है। उनका ये स्टेटमेंट फिल्म की रिलीज से पहले आया है।
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण आ रही है। फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है और अब दूरदर्शन के पॉपुलर शो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके सुनील लहरी ने फिल्म को लेकर अपनी बात रखी है। जानें उन्होंने रणबीर की फिल्म रामायण को लेकर क्या कहा है।
सुनील ने वीडियो शेयर कर क्या कहा
सुनील ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है जिसमें वह बोलते हैं कि जय राम जी की दोस्तों। नितेश तिवारी जी की रामयण जल्द रिलीज होने वाली है और लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैं इस फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया, अपना विचार दूं शायद इसलिए क्योंकि किसी समय मैं रामायण का हिस्सा था। वो समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। इसके अलावा ना मैंने फिल्म देखी है ना मैं कोई अथॉरिटी हूं जो अपनी प्रतिक्रिया दूं।
सुनील बोले उम्मीद है फिल्म अच्छी होगी
सुनील ने आगे कहा, 'इतना जरूर कहूंगा ये महाकाव्य हम भारतीयों के लिए एक संस्कृति काफी अहम है। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास भी है कि नितिश जी एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं। उन्होंने पहले कई अच्छी फिल्में बनाई हैं और ये भी अच्छी होगी।
सुनील को कुछ गाने नहीं आए पसंद
सुनील ने फिर कहा, ‘इस महाकाव्य में संगीत बहुत अहम भमिका निभाता है। इसके जो भी संगीत मैंने सुने हैं, उसमें कुछ गानों ने मुझे थोड़ा निराश किया है क्योंकि मुझे लगता है जो लोकल म्यूजिक है मिथिला को वो इसमें होना चाहिए। हालांकि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन बतौर लिसनर मुझे ऐसा लगता है।’
सुनील ने फिल्म की टीम को दी शुभकामनाएं
आखिर में सुनील ने कहा, ‘खैर लेकिन मैं इस फिल्म को, कलाकारों को और मेकर्स को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान इस फिल्म को सफल बनाएं क्योंकि कई लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी है।’
सुनील ने इस वीडियो को शेयर कर लिखा, ‘नई रणबीर कपूर वाली रामायण के बारे में कई लोगों ने मेरे विचार मेरी आलोचना जाननी चाही, तो देखिए और जानिये क्या है मेरे विचार।’
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें