रामायण में ‘माता सीता’ के एक्शन सीक्वेंस पर बोलीं दीपिका चिखलिया; 'मुझे नहीं याद कि ऐसे कोई सीन…'
रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने नितेश तिवारी की रामायण में साई पल्लवी (माता सीता) के एक्शन सीक्वेंस को लेकर बात की। आइए जानते हैं क्या बोलीं दीपिका।
नितेश तिवारी की रामायण में साई पल्लवी ने माता सीता का किरदार निभाया है। फिल्म में साई पल्लवी के कुछ एक्शन सीक्वेंस भी दिखाए गए हैं। उन एक्शन सीक्वेंस को लेकर रामानंद सागर की सीता यानी दीपिका चिखलिया ने बात की है। उन्होंने कहा कि उन्हें रामायण में ऐसे कोई सीन्स याद नहीं हैं।
‘माता सीता’ के एक्शन सीक्वेंस पर क्या बोलीं दीपिका चिखलिया?
द फ्री प्रेस जर्नल से खास बातचीत के दौरान दीपिका चिखलिया से नितेश तिवारी की सीता के एक्शन सीक्वेंस को लेकर सवाल हुआ। उन सीक्वेंस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दीपिका चिखलिया ने कहा, "हां, मैंने इंस्टाग्राम पर वो (सीता के एक्शन सीक्वेंस) देखा। मुझे सच में नहीं पता। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण की जो याद मेरे मन में है, मुझे नहीं याद कि ऐसे कोई सीन उसमें हैं। लेकिन हमारे देश में 300 से ज्यादा रामायण हैं। हर रामायण की कहानी दूसरी रामायण की कहानी से थोड़ी अलग है। तो हो सकता है कि मेकर्स ने किसी और रामायण से कुछ उठाया हो, जो मुझे न पता हो।"
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सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग
बता दें, नितेश तिवारी की रामायण में माता सीता का योद्धा वाला पहलु भी दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि वनवास के वक्त वो भी राक्षसों से युद्ध करती हैं। इन सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ यूजर्स का कहना है कि माता सीता को एक्शन करता देख उन्हें अच्छा लगा, तो कुछ का मानना है कि रामायण में माता सीता का एक्शन करना कहीं नहीं लिखा गया है। ये मेकर्स को नहीं दिखाना चाहिए था।
रामानंद सागर की 'सीता'
रामानंद सागर की रामायण के हर किरदार ने दर्शकों के मन में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी थी कि आज भी उन एक्टर्स को उनके किरदारों के नाम से जाना जाता है। दीपिका ने माता सीता का किरदार निभाया था। उन्हें उनके इस किरदार के लिए काफी प्यार भी मिला था। दीपिका जब 15 साल की थीं, तब उन्होंने माता सीता का रोल निभाया था। इस सीरियल में अरुण गोविल ने राजा राम का किरदार निभाया था।
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रामानंद सागर के 'राम'
अरुण गोविल को भगवान राम का किरदार निभाने के बाद इतना प्यार मिला था कि उस वक्त अगर वो किसी पब्लिक स्पेस में दिखते थे तो लोग आकर उनके पैर छूते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। दूरदर्शन वाली रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने नितेश तिवारी की रामायण में राजा दशरथ का रोल निभाया है। फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है। सोशल मीडिया पर अरुण गोविल की काफी तारीफ हुई है।
नितेश तिवारी की रामायण के बारे में
नितेश तिवारी की रामायण की बात करें तो ये 5 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म को सोशल मीडिया पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। वहीं, बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तीन दिन में फिल्म 200 करोड़ के आंकड़े के पास पहुंच गई है। आज चौथे दिन ये फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आए हैं। रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में दिखे हैं और लारा दत्ता कैकेयी के रोल में नजर आई हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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