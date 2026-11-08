रामायण में ‘माता सीता’ के एक्शन सीक्वेंस पर बोलीं दीपिका चिखलिया; 'मुझे नहीं याद कि ऐसे कोई सीन…'

रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने नितेश तिवारी की रामायण में साई पल्लवी (माता सीता) के एक्शन सीक्वेंस को लेकर बात की। आइए जानते हैं क्या बोलीं दीपिका।

नितेश तिवारी की रामायण में साई पल्लवी ने माता सीता का किरदार निभाया है। फिल्म में साई पल्लवी के कुछ एक्शन सीक्वेंस भी दिखाए गए हैं। उन एक्शन सीक्वेंस को लेकर रामानंद सागर की सीता यानी दीपिका चिखलिया ने बात की है। उन्होंने कहा कि उन्हें रामायण में ऐसे कोई सीन्स याद नहीं हैं।

‘माता सीता’ के एक्शन सीक्वेंस पर क्या बोलीं दीपिका चिखलिया? द फ्री प्रेस जर्नल से खास बातचीत के दौरान दीपिका चिखलिया से नितेश तिवारी की सीता के एक्शन सीक्वेंस को लेकर सवाल हुआ। उन सीक्वेंस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दीपिका चिखलिया ने कहा, "हां, मैंने इंस्टाग्राम पर वो (सीता के एक्शन सीक्वेंस) देखा। मुझे सच में नहीं पता। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण की जो याद मेरे मन में है, मुझे नहीं याद कि ऐसे कोई सीन उसमें हैं। लेकिन हमारे देश में 300 से ज्यादा रामायण हैं। हर रामायण की कहानी दूसरी रामायण की कहानी से थोड़ी अलग है। तो हो सकता है कि मेकर्स ने किसी और रामायण से कुछ उठाया हो, जो मुझे न पता हो।"

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग बता दें, नितेश तिवारी की रामायण में माता सीता का योद्धा वाला पहलु भी दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि वनवास के वक्त वो भी राक्षसों से युद्ध करती हैं। इन सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ यूजर्स का कहना है कि माता सीता को एक्शन करता देख उन्हें अच्छा लगा, तो कुछ का मानना है कि रामायण में माता सीता का एक्शन करना कहीं नहीं लिखा गया है। ये मेकर्स को नहीं दिखाना चाहिए था।

रामानंद सागर की 'सीता' रामानंद सागर की रामायण के हर किरदार ने दर्शकों के मन में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी थी कि आज भी उन एक्टर्स को उनके किरदारों के नाम से जाना जाता है। दीपिका ने माता सीता का किरदार निभाया था। उन्हें उनके इस किरदार के लिए काफी प्यार भी मिला था। दीपिका जब 15 साल की थीं, तब उन्होंने माता सीता का रोल निभाया था। इस सीरियल में अरुण गोविल ने राजा राम का किरदार निभाया था।

रामानंद सागर के 'राम' अरुण गोविल को भगवान राम का किरदार निभाने के बाद इतना प्यार मिला था कि उस वक्त अगर वो किसी पब्लिक स्पेस में दिखते थे तो लोग आकर उनके पैर छूते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। दूरदर्शन वाली रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने नितेश तिवारी की रामायण में राजा दशरथ का रोल निभाया है। फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है। सोशल मीडिया पर अरुण गोविल की काफी तारीफ हुई है।