रणबीर की 'रामायण' के शोर के बीच जानिए रामानंद सागर की 'रामायण' के 10 दिलचस्प किस्से

Ramayana 10 Interesting Facts: रणबीर कपूर की रामायण रिलीज होने को तैयार है। इस फिल्म को 4000 करोड़ में बनाया गया है। रणबीर की रामायण रिलीज के बीच हम आपको इंडिया के सबसे पसंदीदा रामायण से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से बता रहे हैं।

रणबीर कपूर की रामायण (Ramayana) सिनेमाघरों में रिलीज होने को बिल्कुल तैयार है। इस फिल्म के बजट की खूब चर्चा है। ये फिल्म 4000 करोड़ के बजट में तैयार की गई है। इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म कहा जा रहा है। रणबीर की रामायण रिलीज से पहले हम आपको भारतीयों की सबसे पसंदीदा 'रामायण' यानी कि रामानंद सागर की रामायण से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से बता रहे हैं। रामायण की गिनती उस वक्त के सबसे महंगे टीवी सीरियल्स में होती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके एक एपिसोड पर करीब 9 लाख का खर्चा होता था।

1. क्या आप जानते हैं रामानंद सागर का असली नाम? रामायण पर बनी फिल्मों और सीरियल्स की जब भी बात होती है, रामानंद सागर की रामायण का जिक्र जरूर होता है। पर क्या आप जानते हैं रामायण बनाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले रामानंद सागर का असली नाम कुछ और था? रामानंद सागर को जन्म के बाद चंद्रमौली चोपड़ा नाम दिया गया था। उनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि रामानंद सागर जब छोटे थे तो उनकी माता का निधन हो गया था। इसके बाद उन्हें उनकी नानी ने गोद ले लिया था। उनकी नानी ने ही उनका नाम चंद्रमौली से बदलकर रामानंद सागर रख दिया था।

2. दूरदर्शन ने रिजेक्ट कर दी थी रामायण रामानंद सागर की रामायण को दूरदर्शन के सबसे अहम सीरियल्स में गिना जाता है। इस तरह की कहानी को पर्दे पर उतारकर रामानंद सागर ने दूरदर्शन को भी नई पहचान दिलाई थी। पर क्या आप जानते हैं जब रामानंद सागर जब पहली बार रामायण का प्रस्ताव लेकर दूरदर्शन के पास गए थे तो इसे रिजेक्ट कर दिया गया था? रामानंद सागर ने 'रामायण' के तीन पायलट एपिसोड बनाए थे, लेकिन दूरदर्शन पर इसका प्रसारण शुरू नहीं हो पाया। तकरीबन दो साल तक रामानंद सागर दूरदर्शन व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के चक्कर लगाते रहे। हालांकि, दूरदर्शन ने ‘रामायण’ का पहला पायलट एपिसोड देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया था।

3. इस एक्टर ने निभाए थे 11 किरदार रामानंद सागर की रामायण में एक मुस्लिम एक्टर ने एक दो नहीं बल्कि 11 किरदार निभाए थे। इस एक्टर का नाम है असलम खान। सीरियल में असलम खान ने समुद्र देव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, निषादराज के सेनापति, सुग्रीव के जासूस जैसे 11 किरदार निभाए थे।

4. एक्ट्रेस नहीं आम महिला ने निभाया था रामायण का ये किरदार रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'रामायण' में त्रिजटा का किरदार भी किसी एक्ट्रेस से नहीं बल्कि एक आम महिला ने निभाया था। ये महिला गुजरात के सूरत की रहने वाली थी। इनका नाम विभूति परेश चंद्र दवे था।

5. 15 साल की उम्र में दीपिका ने निभाया था सीता का रोल रामायण में सीता का रोल निभाकर दीपिका चिखलिया को काफी लोकप्रियता मिली। उनकी लोकप्रियता कुछ इस प्रकार थी कि आज भी लोग उन्हें उनके उसी किरदार की वजह से जाने हैं। आज दीपिका की उम्र 61 साल है। दीपिका ने रामायण में शूटिंग 15 साल की उम्र से शुरू की थी।

6. रामायण ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड कोरोना के दौरान रामायण का प्रसारण एक बार फिर शुरू हुआ था। दोबारा प्रसारण पर रामायण ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 16 अप्रैल 2020 को 'रामायण' का जो एपिसोड टेलिकास्ट किया गया था, उसे करीब 7.7 करोड़ लोगों ने देखा था। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था।

7. लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है नाम रामायण को जून 2003 में 'सबसे ज्यादा देखा जाने वाला माइथोलॉजिकल सीरियल इन द वर्ल्ड' के तौर पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था।

8. 55 देशों में टेलीकास्ट हुआ था रामायण 1987-1988 के बीच रामायण का प्रसारण भारत समेत 55 देशों में हुआ था। उस वक्त इस सीरियल की व्यूरशिप करीब 65 करोड़ थी।

9. जुगाड़ से फिल्माए युद्ध सीन उस वक्त स्पेशल इफेक्ट्स या वीएफएक्स के लिए कुछ खास तकनीक नहीं थीं। इस वजह से राम-रावण से लेकर लक्ष्मण-मेघनाद और कुंभकर्ण के बीच युद्ध सीन फिल्माने के लिए रामानंद सागर को जुगाड़ लगाना पड़ता था। सुबह का कोहरा दिखाने के लिए कैमरे के आगे अगरबत्ती और धूप से धुआं किया जाता। जब ग्रह और पहाड़ दिखाने होते तो कैमरे के सामने उनके छोटे चित्र बनाकर रखे जाते और तब शूट होता।