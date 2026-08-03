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रामानंद सागर की 'रामायण' की सूर्पणखा को 39 साल पहले मिले थे इतने पैसे, आज हैं करोड़ों की मालकिन, राजनीति में कमाया नाम

By Priti Kushwaha
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'रामायण' के एक ऐसे ही कलाकार की आज भी चर्चा होती है। राम, लक्ष्मण और सीता के बाद इन्हें भी खूब याद किया जाता है। हम बात कर रहे हैं 'रामायण' में शूर्पणखा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रेणु धारीवाल की।

रामानंद सागर की 'रामायण' की सूर्पणखा को 39 साल पहले मिले थे इतने पैसे, आज हैं करोड़ों की मालकिन, राजनीति में कमाया नाम
'रामायण' की सूर्पणखा आज हैं करोड़ों की मालकिन

दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला कल्ट माइथोलॉजिकल शो 'रामायण' 4 दशकों से लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है। रामानंद सागर के 'रामायण' को आज भी लोग बेहद पसंद करते हैं। इसके बाद 'रामायण' पर कई फिल्में और सीरियल बनें, लेकिन रामानंद सागर के 'रामायण' को कोई टक्कर नहीं दे सका। इस शो की कहानी ही नहीं, इसके पात्र यानी किरदार निभाने वाले कलाकार भी अमर हो गए हैं। एक ऐसे ही कलाकार की आज भी चर्चा होती है। राम, लक्ष्मण और सीता के बाद इन्हें भी खूब याद किया जाता है। हम बात कर रहे हैं 'रामायण' में शूर्पणखा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रेणु धारीवाल की। तो चलिए जानते हैं रेणु धारीवाल के बारे में...

एक्टिंग के लिए घर छोड़ा घर

रामानंद सागर के 'रामायण' में शूर्पणखा का किरदार रेणु धारीवाल ने निभाया था, जो एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके परिवार में दूर-दूर तक कोई भी एक्टिंग से नाता नहीं रखता था। लेकिन उनकी वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती थीं। ऐसे में रेणु की मां ने अपनी बेटी का ये सपना पूरा करने में उनका साथ दिया। रेणु घरवालों को बिना बताए मुंबई आ गई थीं। यहां पर उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए रोशन तनेजा की एक्टिंग क्लास में एडमिशन लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेणु के साथ उस बैच सुपरस्टार गोविंदा भी पढ़ा करते थे।

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शूर्पणखा के किरदार के लिए मिली थी इतनी फीस

एक्टिंग सीखने के साथ-साथ रेणु धारीवाल ने थिएटर करना भी शुरू कर दिया था। इसी बीच रेणु को एक नाटक मिला, जिसका नाम 'पुरुष' था। इसमें रेणु ने मां की भूमिका निभाई थी,जिसे काफी पसंद किया गया था। इसी दौरान रेणु पर रामानंद सागर की नजर उन पर पड़ी और उन्हें पता चला कि इतनी छोटी उम्र में वो इतना परिपक्व और गंभीर किरदार निभा रही हैं, तो वो बेहद खुश हुए। बस फिर क्या था रामानंद ने उन्हें शूर्पणखा के रोल के लिए ऑडिशन देने के को बुलाया। रेणु ने बताया कि उन्होंने 'रामायण' की शूटिंग के दौरान 2 महीने तक कड़ी मेहनत की थी। निगेटिव होने के बावजूद उनके शूर्पणखा के किरदार को काफी पसंद किया गया। इस रोल के लिए बतौर फीस 30 हजार रुपये मिले थे।

'रामायण' की सूर्पणखा रेणु धारीवाल
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इन शोज और फिल्मों में किया काम

'रामायण' के अलावा रेणु धारीवाल ने बीआर चोपड़ा की सीरीज, 'चुन्नी', पंजाबी फिल्म 'मरही दा दीवा', हेमा मालिनी की फिल्म 'दिल आशना है', जिसमें शाहरुख खान और दिव्या भारती लीड रोल में थे। इसके अलावा रेणु 'मस्त कलंदर', 'खिलाफ', 'भ्रष्टाचार' जैसी फिल्मों में भी काम किया।

जीती हैं लग्जरी लाइफ

बता दें कि कुछ वक्त एक्टिंग करने के बाद रेणु ने एक्टिंग को अलविदा कहकर शादी रचा ली थी। साथ ही उन्होंने एक्टिंग से दूरी बनाकर अपने पति के साथ रियल स्टेट बिजनेस में भी एक्टिव हैं और करोड़ों का कारोबार संभाल रही हैं।

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राजनीतिक सफर

एक्टिंग के अलावा रेणु ने राजनीति में भी अपना नाम कमाया है। उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाया है। बता दें कि रेणु वह मुंबई में कांग्रेस पार्टी की राजनेत्री हैं और वह प्रदेश महिला उपाध्यक्ष भी रही हैं। यही नहीं, वो कई एनजीओ भी चलाती हैं, जिसमें गरीब बच्चों के लिए काम करती है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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