जानिए क्यों सीता दीपिका चिखलिया ने सलमान खान का किया शुक्रिया, ये थी वजह
रामानंद सागर की रामायण की सीता एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने सलमान खान का शुक्रिया किया है। इसके साथ ही उन्होंने नई रामायण में साई पल्लवी के एक्शन पर अपनी बात रखी है।
रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने हाल में सलमान खान का शुक्रिया किया है। दीपिका को सीता के रोल में पसंद किया गया था। एक्ट्रेस ने नितेश तिवारी की रामायण और साई पल्लवी के सीता के रोल पर अपनी राय रखी है। दीपिका पहले भी नई सीता के घुंघराले बालों से खास प्रभावित नहीं थीं। अब उन्होंने सीता के एक्शन सीन पर अपनी बात रखी है और सलमान खान का खास वजह के लिए शुकिया किया है।
दीपिका ने साई पल्लवी के एक्शन सीन पर कही ये बात
नितेश तिवारी की रामायण रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर रामानंद सागर की रामायण के साथ किरदारों की तुलना हो रही है। कुछ लोगों को पुरानी रामायण के किरदार ज्यादा पसंद आए और कुछ ने आज के किरदारों की कोशिश की तारीफ की है। इस बीच पुरानी सीता दीपिका चिखलिया ने अपनी राय रखी है। एक्ट्रेस ने प्रेस जर्नल के साथ बातचीत में दोनों रामायण की सीता की तुलना और एक्शन सीक्वेंस पर कहा,'हां मैंने इंस्टाग्राम पर सीता के एक्शन सीन देखे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे जो याद है वाल्मीकि और तुलसीदास की रामायण में कहीं इस तरह के एक्शन सीन का जिक्र है। मुझे याद नहीं कि हमने ऐसे सीन किए थे। लेकिन यहां हमारे देश में 300 से ज्यादा रामायण है, और हर रामायण की कहानी एक दूसरे से थोड़ी अलग है। तो मेकर्स ने किसी दूसरी रामायण से कुछ लेकर बनाया होगा जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है।
दीपिका ने सलमान खान का किया शुक्रिया
दीपिका ने आगे सलमान खान का भी शुक्रिया किया। दरअसल, फिल्म मातृभूमि के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के मौके पर सलमान खान से जब रामायण के बारे में पूछा गया था तो एक्टर ने कहा था कि उन्होंने रामानंद सागर की रामायण का एपिक वर्जन देखा है। रामायण को लेकर सलमान के ऐसे रिएक्शन पर दीपिका ने खुशी जताई है और एक्टर का शुक्रिया किया। दीपिका ने कहा, ‘मैं सलमान खान जी का शुक्रिया करना चाहती हूं। उन्हें कहना कि शुक्रिया कि उन्होंने रामायण देखी और उसके बारे में बात की।’
दीपिका चिखलिया ने सीता के किरदार में छोड़ी थी छाप
बता दें, साल 1987 में आई रामानंद सागर की रामायण में दीपिका चिखलिया ने सीता का किरदार निभाया था। सीरियल में उनके चेहरे के भाव, एक्टिंग और सादगी को ऑडियंस ने पसंद किया था। इस सीरियल के निभाने के बाद से लेकर आज तक वो ऑडियंस के लिए उनकी सीता हैं। अब ऑडियंस साई पल्लवी को भी सीता के रोल में पसंद कर रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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