आखिर क्या था रामानंद सागर की कुंडली में? फकीर और इस ज्योतिष ने कर दी थी रामायण को लेकर भविष्यवाणी
रामायण बनाने वाले रामानंद सागर की कुंडली में ऐसा कुछ खास था कि एक फकीर ने कर दी थी भविष्यवाणी। बाद में ज्योतिष ने जो कहा वो भी हुआ सच। कुंडली में था रामायण से जुड़ा एक खास हिस्सा। जानिए-
रामानंद सागर टीवी सीरियल रामायण को दुनियाभर में पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। 1987 में टीवी पर रामायण चली और देशभर के लोग भगवान के ऐसे रूप से जुड़ गए। राम की कहानी ने खूब प्रसिद्धि हासिल की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम की कहानी को घर-घर पहुंचाने का काम रामानंद सागर करेंगे, ऐसी एक भविष्यवाणी उनकी युवा अवस्था में हो गई थी। एक फकीर ने रामानंद सागर को लेकर ये भविष्यवाणी की थी कि वो रामायण को घर-घर पहुंचाने का काम करेंगे।
रामानंद सागर की फकीर से हुई मुलाकात
29 दिसंबर 1917 को पाकिस्तान के लाहौर में चंद्रमौली चोपड़ा का पाकिस्तान के लाहौर में जन्म हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद उनके दादा जी परिवार के साथ भारत के कश्मीर में बस गए और इसी दौरान छोटे से चंद्रमौली की मां की मौत गई। एक निसंतान मामा ने चंद्रमौली को पालन पोषण किया और उनका नाम बदलकर रामानंद सागर रख दिया। कश्मीर में शुरुआती शिक्षा ली और अपने पढ़ाई के शौक को जारी रखा। रामानंद सागर संस्कृत के ज्ञाता थे। उन्होंने इस विषय में गोल्ड मैडल हासिल किया था। रामानंद सागर जब अपनी युवा अवस्था में थे तो वो टीबी जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे। कश्मीर के एक टीबी हॉस्पिटल में वो भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक फकीर से हुई थी।
रामानंद सागर को लेकर फकीर ने की थी ये भविष्यवाणी
रामानंद सागर के साथ काम करने वाले संदीप मोहन ने नारद यूट्यूब चैनल पर दिए अपने एक इंटरव्यू में ये किस्सा बताया था। संदीप मोहन ने कहा था कि ये किस्सा खुद उन्हें रामानंद सागर ने सुनाया था। उन्होंने बताया कि सागर साहब को युवा अवस्था में टीबी जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी। वो हॉस्पिटल में भर्ती थे और तभी उनकी मुलाकात एक फकीर से हुई। उस फकीर ने जवान रामानंद सागर से कहा कि वो भविष्य में राम की कहानी हर घर तक पहुंचाएंगे। इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हुए वो अपने काम में व्यस्त हो गए। टीबी से भी वो मुक्त हो चुके थे। उन्होंने अपना समय फिल्म बनाने, लेखन कार्य में लगाया। उन्होंने कहानियां और उपन्यास लिखे। फिल्मों में लेखन का काम भी किया। वो भूल चुके थे कि उन्हें लेकर किसी फकीर ने कोई भविष्यवाणी की थी।
रामानंद सागर को एक्सीडेंट के बाद याद आई फकीर की बात
रामानंद सागर फिल्मों के काम में लग गए। फिल्में नहीं चल रही थी, कोई काम नहीं बन रहा था। इसी दौरान वो अपने तकनीशियन के साथ गाड़ी से पुणे जा रहे थे। इसी दौरान एक पतले पुल से गुजरने के समय गाड़ी पुल से नीचे गिर गई। ये गंभीर हादसा था। इस हादसे में गाड़ी में मौजूद सभी मौके पर ही मारे गए। लेकिन रामानंद सागर जीवित बच गए। और सही सलामत उठते ही उनके दिमाग में उस फकीर की भविष्यवाणी आई। फकीर ने कहा था कि राम का नाम घर-घर पहुंचना है। इसके बाद रामानंद सागर ने 1987 टीवी की रामायण बनाई जो अमर हो गई।
रामानंद सागर की कुंडली देखने के बाद ऐसा था इस ज्योतिष का जवाब
रामानंद सागर की कुंडली को देखने के बाद एक भविष्यवाणी 1976 में एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर और ज्योतिष श्री जय गोपाल मोहला ने भी की थी। उन्होंने कुंडली देखकर बताया था कि रामानंद सागर आने वाले समय में टीवी विजुअल मीडिया के जरिए दुनियाभर में आध्यात्मिकता फैलाएंगे। ये दोनों ही भविष्यवाणी सच साबित हुईं। 80 और 90 के दशक में रामानंद सागर ने रामायण के अलावा श्री कृष्णा, लव कुश, जय गंगा मैया, जय महालक्ष्मी, साईं बाबा जैसे भक्ति से भरे टीवी शो बनाए।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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