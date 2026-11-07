राम जी की निकली सवारी….इस मुस्लिम सिंगर ने गाया था ये 'राम गीत', 45 साल बाद भी हिट
भगवान राम पर कई गीत बने हैं। उनमें से एक ऐसा भी गीत है जिसे एक मुस्लिम सिंगर की आवाज ने अमर कर दिया था। ये गाना आज 45 साल भी बहुत मशहूर है। जानिए कौन था इस गाने का सिंगर और गीतकार।
हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिनमें भगवान राम के लिए भक्ति-श्रद्धा को दिखाया गया है। इन्हीं फिल्मों में राम गीत भी खूब मशहूर हुए हैं। भगवान राम के लिए मन में श्रद्धा भाव रखने वाले लोगों के उन पर बनाए और लिखे गए गीतों का अलग अहम है। ऐसा ही एक राम गीत साल 1979 में आया था। फिल्म का नाम था ‘सरगम’ और वो गाना था ‘राम जी की निकली सवारी’। ये फिल्म बेशक राम भक्ति पर नहीं थी लेकिन ये गाना उस दौर में खूब मशहूर हुआ। खास बात ये है कि गाने को अपनी आवाज देने वाला सिंगर एक मुस्लिम था।
इस मुस्लिम सिंगर ने गाया राम का गीत
साल 1979 में फिल्म आई थी ‘सरगम’। इस फिल्म में ऋषि कपूर और जया प्रदा ने लीड रोल निभाया था। फिल्म की कहानी एक गूंगी हेमा और अत्याचार करने वाली उसकी सौतेली बहन और मां पर बेस्ड थी। ऋषि कपूर ने राजू नाम के डफली बजाने वाले का किरदार निभाया था। इसलिए फिल्म में वो गाना भी था ‘डफली वाले, डफली बजा। फिल्म ‘सरगम’ में कुल 7 गाने थे। वो गीत थे 'मुझे मत रोको, गाने दो', 'कहा तेरा इंसाफ है', 'हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए', 'पर्वत के उस पार', 'कोयल बोली दुनिया डोली'। फिल्म के गाने 'डफली वाले डफली बजा' को भी ऑडियंस ने प्यार दिया था। इन सभी गानों में एक गीत 'राम जी की निकली सवारी' भी था जो सबसे ज्यादा हिट हुआ। इस गाने को मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज में गाया था और गीत लिखा था आनंद बक्शी ने।
साईं बाबा का ये मशहूर गाना इसी सिंगर ने गाया था
मोहम्मद रफी धर्म से बेशक एक मुसलमान थे। लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई भक्ति गीत गाए। साईं बाबा के लिए गाया उनका गाना 'शिरड़ी वाले साईं बाबा' खूब हिट हुआ था। वो रफी साहब ही थे जिनकी आवाज से 'सुख के सब साथी', 'बड़ी देर भाई नंदलाला', फिल्म आशा का गाना ;तूने मुझे बुलाया शेरावालिये', 'देवा हो देवा गणपति देवा' जैसे भक्ति गीत अमर हो गए। रफी साहब की आवाज को सूफियाना कहा जाता था। उनकी आवाज में रोमांस से लेकर दर्द और जिंदगी की परेशानियों पर बने गीत खूब हिट हुए। उन्होंने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर समेत कई बड़े एक्टर्स के लिए गाने गाए।
फिल्म थी सुपरहिट
अब फिल्म ‘सरगम’ की बात करें तो आनंद बक्शी की कलम से निकले इन गीतों ने कमाल कर दिया। हालांकि, ये गीतकार के सबसे बेहतरीन गाने नहीं थे। इस फिल्म के कुछ गानों को खूब सफलता मिली। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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