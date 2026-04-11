'मैं अपनी रोजी-रोटी दाऊद इब्राहिम की वजह से कमा रहा हूं', क्यों बोले राम गोपाल वर्मा
राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में बताया कि उन्होंने अपनी एक किताब दाऊद इब्राहिम को डेडिकेट की थी। उन्होंने कहा कि पब्लिशर्स ने दाऊद का नाम हटा दिया। इसके बाज राम गोपाल वर्मा ने कहा कि उनकी रोजी-रोटी दाऊद की वजह से चल रही है।
1990 का दशक फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत खतरनाक था। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन कॉल आते थे, लोगों पर गोलियां चल जाती थीं और इंडस्ट्री में डर का माहौल रहता था। अब बॉलीवुड के इसी दौर को याद करते हुए फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने कहा कि उन्हें कभी भी अंडरवर्ल्ड से धमकी भरा कॉल नहीं आया। उन्होंने ये भी दावा किया कि गैंगस्टर्स को उनकी सत्या और कंपनी बहुत पसंद आई थीं।
दाऊद इब्राहिम के बारे में क्या बोले राम गोपाल वर्मा?
फिल्मफेयर से खास बातचीत में राम गोपाल वर्मा ने कहा कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी गन्स एंड थाईज को दाऊद इब्राहिम को डेडिकेट किया था, लेकिन पब्लिशर्स ने उसका नाम हटा दिया। उन्होंने कहा, “मैंने अपनी किताब दाऊद इब्राहिम को डेडिकेट की थी, लेकिन पब्लिशर्स ने उसका नाम हटा दिया। अगर दाऊद इब्राहिम नहीं होता, मैं अपनी दो आईकॉनिक फिल्म- सत्या और कंपनी नहीं बना पाता। मैं कैसे उसे अपनी किताब ना डेडिकेट करता? मैं अपनी रोजी-रोटी उसकी वजह से कमा रहा हूं।”
राम गोपाल वर्मा बोले- उन्हें कभी नहीं आया अंडरवर्ल्ड से धमकीभरा कॉल
इसी बातचीत के दौरान राम गोपाल वर्मा ने खुलासा किया कि उन्हें अंडरवर्ल्ड की तरफ से कभी भी धमकीभरा कॉल नहीं आया। उन्होंने कहा, “मैं इकलौता ऐसा शख्स था जिसे कभी धमकी वाला कॉल नहीं आया, इसकी वजह थी कि उन्हें सत्या और कंपनी पसंद आई थी। वो मुझे परेशान करना चाहते थे। मैं एक तरह से उनका सोलमेट बन गया था।”
1998 में रिलीज हुई थी सत्या
सत्या की बात करें तो ये फिल्म साल 1998 में रिलीज हुई थी। फिल्म मुंबई अंडरवर्ल्ड पर आधारित थी। फिल्म को अनुराग कश्यप और सौरभ शुक्ला ने लिखा था। फिल्म में मनोज बाजपेयी (भीखू म्हात्रे), जे.डी. चक्रवर्ती (सत्या), उर्मिला मातोंडकर (विद्या), सौरभ शुक्ला (कल्लू मामा) और परेश रावल (इंस्पेक्टर खंडिलकर) जैसे कलाकार नजर आए थे। सत्या की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है। इस फिल्म को आप सोनी लिव या अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं।
साल 2002 में रिलीज हुई थी कंपनी
राम गोपाल वर्मा की कंपनी की बात करें तो ये फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म अंडरवर्ल्ड की डी-कंपनी और दाऊद इब्राहिम-छोटा राजन के बीच विवाद पर आधारित थी। फिल्म को जयदीप साहनी ने लिखा था। इस फिल्म में जय देवगन (मलिक), विवेक ओबेरॉय (चंदू), मोहनलाल (आईपीएस श्रीनिवासन), मनीषा कोइराला (सरोजा), और अंतरा माली जैसे कलाकार नजर आए थे। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। फिल्म को आप जी5 या प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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