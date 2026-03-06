कियारा के बिकीनी सीन पर राम गोपाल वर्मा ने किया था घटिया ट्वीट, अब बोले- सुंदर महिलाओं के….
राम गोपाल वर्मा अपने ट्वीट्स के चलते अक्सर विवादों में रहते हैं। वॉर 2 की रिलीज के वक्त उन्होंने कियारा आडवाणी पर घटिया कमेंट किया था। अब उनका कहना है कि इसे बैकहैंड कॉम्प्लिमेंट के तौर पर लेना चाहिए।
फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने वॉर 2 टीजर के बाद कियारा आडवाणी के बिकीनी लुक पर कमेंट किया था। लोगों की ट्रोलिंग के बाद राम गोपाल वर्मा को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा था। अब एक इंटरव्यू में राम गोपाल वर्मा इस मामले पर बोले हैं। उनका कहना है कि वह महिलाओं को हमेशा खुलकर कॉम्प्लिमेंट देते रहे हैं। वह जो भी बोलते हैं उसे कॉम्प्लिमेंट के तौर पर लेना चाहिए।
कियारा पर क्यों किया था कमेंट?
राम गोपाल वर्मा, विकी लालवानी से बात कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि कियारा के बिकीनी लुक पर किया कमेंट उन्होंने डिलीट क्यों किया था। इस पर राम गोपाल वर्मा बोले, 'मुझे असल में ठीक से याद नहीं है कि मैंने क्या लिखा था या ट्वीट में क्या कहा था क्योंकि मैं बहुत सारे ट्वीट्स करता रहता हूं। इस बात को काफी वक्त भी हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेलर में इस तरह की इमेज लगा रहे हैं- बिकीनी में एक खूबसूरत लड़की- जिसका मतलब कुछ प्रोवोक करना ही है। मैंने जो फील किया उस पर ये बैक हैंडेड कॉम्प्लिमेंट ही था।'
तारीफ के मामले में हमेशा मुखर
राम गोपाल वर्मा बोले, 'रंगीला के दिनों से ही मैं सुंदर महिलाओं के बारे में अपने कॉम्प्लिमेंट्स छिपाकर नहीं रखता। मैं जैसे खुद को एक्सप्रेस करता हूं, अपने विचार रखता हूं, उसको एक व्यक्ति के तौर पर नहीं बदल पाऊंगा लेकिन मेरा सिनेमा बदल जाएगा।' राम गोपाल वर्मा से ये भी पूछा गया कि कमेंट क्यों डिलीट किया था। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें याद नहीं कि ऐसा क्यों किया था।
क्या था राम गोपाल का ट्वीट
वॉर 2 पर राम गोपाल वर्मा का ट्वीट था, 'देशों और समाज के बजाय अगर रितिक और जूनियर एनटीआर के बीच इस बात पर युद्ध हो कि किसको **** मिलेगा तो फिल्म एक B***buster होगी।' राम गोपाल वर्मा इस कमेंट पर काफी ट्रोल हुए थे।
सनी लियोनी पर भी किया था कमेंट
राम गोपाल वर्मा पहले भी कई विवादित ट्वीट कर चुके हैं। साल 2017 में उन्होंने सनी लिओनी पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने महिला दिवस पर ट्वीट किया था कि काश दुनिया की सभी महिलाएं मर्दों को उतनी खुशी दे पाएं जितनी सनी लिओनी देती हैं। इस ट्वीट पर काफी बवाल हुआ था और महिला संगठनों ने इस आपत्ति जताई थी। सनी लियोनी ने भी कहा था कि राम गोपाल वर्मा को सोच-समझकर बात करनी चाहिए। बाद में राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट पर माफी मांगी थी।
