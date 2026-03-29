धुरंधर 2 की सफलता पर फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पी पर भड़के राम गोपाल वर्मा, फिल्म को बताया 'डायनासोर'
राम गोपाल वर्मा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखकर एक बार फिर धुरंधर 2 की तारीफ की है। इसी के साथ उन्होंने धुरंधर 2 की सफलता पर फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पी को लेकर सवाल भी उठाया है।
धुरंधर 2 सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है। फिल्म की हर जगह चर्चा हो रही है। धुरंधर 2 की तारीफों के बीच एक बार फिर राम गोपाल वर्मा ने रणवीर सिंह की फिल्म की तारीफ की है। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म की तारीफ के साथ ही फिल्म की सफलता पर इंडस्ट्री की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को लताड़ लगाई है। राम गोपाल वर्मा ने धुरंधर 2 को डायनासोर बताया है।
फिल्म इंडस्ट्री की खामोशी पर राम गोपाल वर्मा ने उठाया सवाल
राम गोपाल वर्मा ने आज यानी 29 मार्च को एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा- “अब जबकि आदित्य धर फिल्म्स ने फिल्म इंडस्ट्री के ठीक नीचे इतना बड़ा बम फोड़ दिया है, तो बाकी फिल्म इंडस्ट्री की खामोशी चौंकाने वाली है।”
'ये तो बस प्रोपेगेंडा है...ये जल्द ही खत्म'
राम गोपाल वर्मा ने आगे लिखा- “मुझे नहीं पता ऐसा इसलिए है क्योंकि धुरंधर 2 के धमाके ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को आउटरस्पेस में फेंक दिया है और उनकी तालियां लंबे डिस्टेंस की वजह से यहां पहुंच नहीं पा रही हैं, या वो लोग इनकार में डूबे हुए, और एक दूसरे से फुसफुसा रहे हैं- ये तो बस प्रोपेगेंडा है...ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, ताकि वो रेंगते हुए वापस आ सकें और वही अपनी पुरानी घिसी-पिटी फिल्में बनाना शुरू कर सकें।”
राम गोपाल वर्मा ने पूछा- कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है
राम गोपाल वर्मा ने आगे लिखा- लेकिन क्या यह बेहद नासमझी नहीं है कि डायनासोर जैसी धुरंधर 2 फिल्म को नजरअंदाज किया जाए, जो आपके सामने खड़ी है और अपनी बॉक्स ऑफिस की दहाड़ से आपके पैरों चले जमीन हिरा रही है? भला कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि उससे मुंह फेर ले?
फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को राम गोपाल वर्मा की सलाह
राम गोपाल वर्मा ने कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपने सभी साथियों को एडवाइस देना चाहेंगे कि धुरंधर 2 को गंभीरता से लें और एक अल्ट्रा फ्रेश फिल्ममेकिंग कोर्स की तरह उसका अध्यन करें या फिर 19 मार्च 2026 से पहले के सिनेमा के कब्रिस्तान में हमेशा के लिए दफन होने का जोखिम उठाएं।
धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस पर कमाल
बता दें, धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। फिल्म 10 दिनों में कई रिकॉर्ड्स कायम कर चुकी है। नॉर्थ अमेरिका में धुरंधर 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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