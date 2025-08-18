कहां थे जब दिन दहाड़े आवारा कुत्तों ने 4 साल के बच्चे को… डॉग लवर्स पर भड़के राम गोपाल वर्मा

एक तरफ जहां दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के फैसले से नाखुश हैं। वहीं, दूसरी तरफ कईयों को ये फैसला पूरी तरह से सही लगा। यही नहीं, सेलेब्स ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई। उन्हीं लोगों पर फिल्ममेकर ने निशाना साधा है।

फेमस फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा न सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए बल्कि अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। राम गोपाल वर्मा को अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते देखा जाता है। अब हाल ही में आए स्ट्रीट डॉक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी रिएक्ट किया है। एक तरफ जहां दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के फैसले से नाखुश हैं। सड़कों पर तो विरोध प्रदर्शन हुए ही, सोशल मीडिया पर भी यह चर्चा का विषय बन गया। वहीं, दूसरी तरफ कईयों को ये फैसला पूरी तरह से सही लगा। यही नहीं, सेलेब्स ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई। उन्हीं लोगों पर फिल्ममेकर ने निशाना साधा है।

डॉग लवर्स पर कसा तंज राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया है, जो काफी सुर्खियों में बना हुआ है। राम गोपाल ने अपने ट्वीट में डॉग लवर्स पर तंज कसते हुए लिखा, 'हे डॉग लवर्स, आप सभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कुत्तों के साथ हो रहे अन्याय पर जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं,लेकिन तब कहां थे जब चार साल की एक बच्ची को सड़क पर दिनदहाड़े बेरहमी से मार दिया गया था। इसी तरह हर साल हजारों लोगों पर हमले होते हैं। तब आपका ये प्यार कहां था? क्या ये सिर्फ दया उन लोगों के लिए रिजर्व है, जिनकी दुम हिलती है? जबकि मरे हुए बच्चों की गिनती नहीं होती है। और हां कुत्तों से प्यार करने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी उन्हें प्यार करता हूं। लेकिन अपने घरों में, अपने आलीशान बंगलों में, अपने सजे-धजे लॉन में अपने कुत्तों से प्यार करें।'

राम गोपाल ने आवारा कुत्तों के लिए बोलने वालों पर निशाना साधा राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, 'अपने लैब्राडोर, हस्की और अपने हायर-ब्रीड वाले पालतू जानवरों से प्यार करें, जिन्हें खरीदा है। और जिसकी देखभाल के लिए आपने वर्कर्स रखे हैं। सच्चाई तो ये है कि कुत्तों का आतंक, आपके आलीशान बंगले में नहीं है। सड़कों और झुग्गी-झोपड़ियों में है। ये आतंक उन गलियों में नजर आता है, जहां गरीब रहते हैं। जहां बच्चे नंगे पैर खेलते हैं। जहां कोई गेट नहीं है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जबकि प्रिविलेज्ड लोग अपने पालतू जानवरों पर प्यार लुटाते हैं। और जिनके पास पावर नहीं होती, उन्हें घायलों की देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है।'