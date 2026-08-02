Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुपचुप रचाई थी शादी? जर्नलिस्ट का हैरान करने वाला दावा

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

वरिष्ठ जर्नलिस्ट ज्योति वेंकटेश ने उर्मिला मातोंडकर और डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को लेकर एक हैरान करने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि राम गोपाल वर्मा और उर्मिला ने गुपचुप शादी रचाई थी। 

Urmila Matondkar and Ram Gopal Varma Secret Marriage Claim
जर्नलिस्ट ने बताया क्यों टूटा राम गोपाल वर्मा और उर्मिला का रिश्ता

साल 1990 में उर्मिला मातोंडकर और राम गोपाल वर्मा की डेटिंग की अफवाहें उड़ती थीं। अब इन दोनों सितारों को लेकर एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट ज्योति वेंकटेश ने एक हैरान करने वाला दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुपचुप शादी रचाई थी। ज्योति ने कहा कि उन्हें इस बात की खबर एक्टर चिरंजीवी से मिली थी।

जर्नलिस्ट ने उर्मिला और राम गोपाल वर्मा को लेकर किया हैरान करने वाला खुलासा

सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत में जर्नलिस्ट में कहा कि उन्होंने पहली बार उर्मिला और राम गोपाल वर्मा की शादी की बात एक्टर चिरंजीवी से सुनी थी। उन्होंने कहा कि एक्टर के मुंह से निकली ये बात सुनकर वो हैरान रह गए थे।

ये भी पढ़ें:उर्मिला मातोंडकर के एक्स पति ने की दूसरी शादी, शेयर की पत्नी संग फोटोज

एक्टर चिरंजीवी ने दी थी दोनों की शादी की जानकारी

चिरंजिवी के साथ बातचीत को याद करते हुए ज्योति ने बताया, "चिरंजीवी ने मुझसे कहा- ज्योति एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप सबके बारे में लिखते हैं, तो फिर आपने राम गोपाल वर्मा और उर्मिला की शादी के बारे में क्यों नहीं लिखा?"

ये भी पढ़ें:उर्मिला 7 हॉरर, क्राइम, थ्रिलर फिल्में, जिसे देख थिएटर में चिल्ला उठे थे दर्शक

शादी कराने वाले पंडित का जर्नलिस्ट को दिया था नंबर

जर्नलिस्ट के मुताबिक, वो चिरंजीवी की बात सुनकर हैरान थे। उन्होंने चिरंजीवी से पूछा कि क्या उनके पास कोई सबूत है? जर्नलिस्ट ने आगे बताया कि एक्टर ने उनसे कहा कि दोनों की शादी आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में हुई थी। चिरंजीवी ने जर्नलिस्ट को शादी कराने वाले पंडित का नंबर भी दिया था।

जर्नलिस्ट ने उर्मिला और राम गोपाल वर्मा से भी की थी बात

वेंटकेश ने कहा कि कहानी पब्लिश करने से पहले उन्होंने इस जानकारी को उर्मिला से कंफर्म करना जरूरी समझा। उस बातचीत को याद करते हुए जर्नलिस्ट ने बताया कि एक्ट्रेस ने उनसे कहा- आप मेरे बारे में ऐसा कैसे लिख सकते हैं। आप मुझे तब से जानते हैं जबसे मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था। जर्नलिस्ट ने राम गोपाल वर्मा से भी इस बारे में सवाल किया था, लेकिन कथिततौर पर फिल्ममेकर ने इस मामले में कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया था।

ये भी पढ़ें:रणवीर सिंह के बैन पर राम गोपाल वर्मा बोले- उनकी सक्सेस से डर गए हैं और जल्द ही..

जर्नलिस्ट ने बताया क्यों टूटा था दोनों का रिश्ता

जर्नलिस्ट ने दोनों के रिश्ते के खत्म होने को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि उर्मिला उनके रिश्ते को कानूनी शादी के जरिए इस रिश्ते को आधिकारिक बनाना चाहती थीं, लेकिन राम गोपाल वर्मा ऐसा नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से दोनों लोग अलग हो गए थे। हालांकि, इन दावों पर राम गोपाल वर्मा या फिर एक्ट्रेस उर्मिला ने कभी इन दावों को कंफर्म नहीं किया।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
Urmila Matondkar
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।