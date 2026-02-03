Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRam Gopal Varma Says He Pities Yash Toxic After Watching Ranveer Singh Dhurandhar 2 Teaser
धुरंधर 2 का टीजर देख राम गोपाल ने टॉक्सिक पर कसा तंज? बोले- जो रास्ते में आएंगे वो...

धुरंधर 2 का टीजर देख राम गोपाल ने टॉक्सिक पर कसा तंज? बोले- जो रास्ते में आएंगे वो...

संक्षेप:

धुरंधर 2 का टीजर राम गोपाल वर्मा को काफी पसंद आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने यश की फिल्म टॉक्सिक पर भी इनडायरेक्टली तंज कसा। उन्होंने कहा कि उन्हें तरह आ रहा है उस फिल्म पर जो धुरंधर के साथ रिलीज होगी।

Feb 03, 2026 08:27 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धुरंधर 2 का टीजर रिलीज हो गया है। काफी समय से फैंस इसका इंतजार कर रहे थे और मंगलवार को मेकर्स ने फैंस को बड़ा गिफ्ट दिया है। धुरंधर 2 की बॉक्स ऑफिस पर टॉक्सिक से टक्कर होगी। टॉक्सिक यश की फिल्म है और अब धुरंधर 2 के टीजर रिलीज के बाद फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने टॉक्सिक के लिए कुछ ऐसा कहा जिसे पढ़कर सब हैरान हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन पर तरह आता है जो बीच में आएंगे

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने धुरंधर 2 की रिलीज के बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'ये बदला नहीं, ये आदित्य धर का गुस्सा है। मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो इसके रास्ते में आएंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।'

लोगों के रिएक्शन

राम गोपाल के इस ट्वीट पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा कि आप सही कह रहे हो, धुरंधर धमाल मचाएगी। एक ने लिखा कि आप डायरेक्ट ही लिख देते रेस्ट इन पीस टॉक्सिक ही लिख देते। एक ने लिखा कि फिल्म रिलीज से पहले आप ऐसा दूसरी फिल्म को लेकर नहीं बोल सकते।

धुरंधर की पूरी कास्ट

धुरंधर 2 की बात करें तो यह फिल्म 19 मार्च को रिलीज होगी। फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, संजय दत्त हैं। फिल्म के पहले पार्ट में जहां अक्षय खन्ना के किरदार की मौत हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी उम्मीद की जा रही है कि दूसरे पार्ट में वह दिख सकते हैं। फिल्म हिंदी के अलावा सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें:धुरंधर 2 में होगी डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम की एंट्री?

यश की टॉक्सिक

वहीं टॉक्सिक की बात करें तो इस फिल्म में यश के अलावा कियारा आडवाणी, नयंतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया अहम किरदार में हैं।

अब देखते हैं कि धुरंधर 2 और टॉक्सिक में से कौनसी फिल्म बाजी मारती है और कौनसी फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Dhurandhar 2 toxic

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।