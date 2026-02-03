धुरंधर 2 का टीजर देख राम गोपाल ने टॉक्सिक पर कसा तंज? बोले- जो रास्ते में आएंगे वो...

संक्षेप: धुरंधर 2 का टीजर राम गोपाल वर्मा को काफी पसंद आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने यश की फिल्म टॉक्सिक पर भी इनडायरेक्टली तंज कसा। उन्होंने कहा कि उन्हें तरह आ रहा है उस फिल्म पर जो धुरंधर के साथ रिलीज होगी।

धुरंधर 2 का टीजर रिलीज हो गया है। काफी समय से फैंस इसका इंतजार कर रहे थे और मंगलवार को मेकर्स ने फैंस को बड़ा गिफ्ट दिया है। धुरंधर 2 की बॉक्स ऑफिस पर टॉक्सिक से टक्कर होगी। टॉक्सिक यश की फिल्म है और अब धुरंधर 2 के टीजर रिलीज के बाद फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने टॉक्सिक के लिए कुछ ऐसा कहा जिसे पढ़कर सब हैरान हैं।

उन पर तरह आता है जो बीच में आएंगे फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने धुरंधर 2 की रिलीज के बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'ये बदला नहीं, ये आदित्य धर का गुस्सा है। मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो इसके रास्ते में आएंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।'

लोगों के रिएक्शन राम गोपाल के इस ट्वीट पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा कि आप सही कह रहे हो, धुरंधर धमाल मचाएगी। एक ने लिखा कि आप डायरेक्ट ही लिख देते रेस्ट इन पीस टॉक्सिक ही लिख देते। एक ने लिखा कि फिल्म रिलीज से पहले आप ऐसा दूसरी फिल्म को लेकर नहीं बोल सकते।

धुरंधर की पूरी कास्ट धुरंधर 2 की बात करें तो यह फिल्म 19 मार्च को रिलीज होगी। फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, संजय दत्त हैं। फिल्म के पहले पार्ट में जहां अक्षय खन्ना के किरदार की मौत हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी उम्मीद की जा रही है कि दूसरे पार्ट में वह दिख सकते हैं। फिल्म हिंदी के अलावा सभी साउथ इंडियन भाषा में रिलीज होगी।

यश की टॉक्सिक वहीं टॉक्सिक की बात करें तो इस फिल्म में यश के अलावा कियारा आडवाणी, नयंतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया अहम किरदार में हैं।