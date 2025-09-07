रणबीर की ‘एनिमल’ में अनिल कपूर को देखकर परेशान हो गए थे राम गोपाल वर्मा, नहीं पसंद आया ये सीन

राम गोपाल वर्मा ने हाल में रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के बारे में बात की। फिल्ममेकर ने बताया कि उन्हें फिल्म में बाप बेटे की जोड़ी समझ नहीं आई। वो अनिल कपूर से परेशान हो चुके थे।

साल 2023 में रिलीज हुई रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'एनिमल' को ऑडियंस से अच्छा रिएक्शन मिला था। लेकिन फिल्म क्रिटिक्स समेत ऑडियंस का एक ऐसा भी तबका था जिसे फिल्म से शिकायतें थीं। अब राम गोपाल वर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्हें ये फिल्म खास पसंद नहीं आई। उन्होंने हाल में बताया कि फिल्म में नजर आई पिता-बेटे की जोड़ी उन्हें समझ नहीं आई। इसके अलावा जूतों को चाटने वाला सीन भी फिल्ममेकर को पसंद नहीं आया।

राम गोपाल वर्मा को नहीं पसंद आई एनिमल राम गोपाल वर्मा ने हाल में दिए एक इंटरव्यू में कहा, "मुझे बाप-बेटे का रिश्ता पसंद नहीं है। मैंने यह बात संदीप को भी बताई थी। "मैं अनिल कपूर से तंग आ चुका था। उनकी चापलूसी करने की वजह से मैं हीरो के बारे में अपनी धारणा खो बैठा था। यह मेरी राय है, सर। लेकिन मैं फिल्म देखने वाले लाखों लोगों से सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या पसंद आया।" राम गोपाल वर्मा को फिल्म का जूता चाटने वाला सीन भी नहीं पसंद आया था। इस सीन में रणबीर का किरदार तृप्ति डिमरी के किरदार से अपने जूते चाटने की बात कहता है। इस सीन को लेकर विवाद हुआ था।