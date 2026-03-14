Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

आदित्य धर से नफरत करते हैं, राम गोपाल वर्मा बोले- फिल्म इंडस्ट्री उनके फेल होने का इंतजार कर रही है

Mar 14, 2026 10:01 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share

राम गोपाल वर्मा का कहना है कि इंडस्ट्री के कई लोग उनसे नफरत करते हैं। इतना ही नहीं वे आदित्य और यामी के गिरने का इंतजार कर रहे हैं।

आदित्य धर से नफरत करते हैं, राम गोपाल वर्मा बोले- फिल्म इंडस्ट्री उनके फेल होने का इंतजार कर रही है

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने धुरंधर और धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर का पूरा सपोर्ट किया है। वह धुरंधर 2 को लेकर भी काफी अच्छी उम्मीदें कर रहे हैं। राम गोपाल वर्मा ने अब कहा कि आदित्य की अचीवमेंट्स ने उन्हें इंडस्ट्री में टारगेट बना दिया है। कई लोग उनसे जलने लगे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रेड्डिफ को दिए इंटरव्यू में राम गोपाल ने कहा कि आदित्य के काम ने फंडामेंटली एक बदलाव ला दिया है स्टोरी को स्क्रीन में बताने का।

आदित्य ने बदला फिल्म बिजनेस

वह बोले, आपको समझना होगा कि आदित्य ने फिल्म बिजनेस में क्या कर दिया है। उन्होंने स्क्रीन पर स्टोरीटेलिंग का पूरा ग्रामर बदल दिया है। हमारी फिल्में अब पहले की तरह नहीं रहीं और मैं सब भाषा में बोल रहा हूं सिर्फ हिंदी नहीं।

ये भी पढ़ें:जानिए अनिल कपूर ने क्यों छोड़ दी थी साल की सबसे बड़ी फिल्म धुरंधर 2?

लोगों को मजबूर किया कम्फर्ट जोन से बाहर आने के लिए

उन्होंने आगे कहा, ‘तेलुगु में कई बड़े बजट की एक्शन फिल्मों में बड़े पैमाने पर रीशूटिंग हो रही है, जिसका मतलब है भारी बजट लाइब्लिटीज। तो जाहिर सी बात है वे उनसे नफरत करते हैं। उन्होंने मजबूर कर दिया लोगों को उनके कन्फर्ट जोन से बाहर आने के लिए।’

लोग इंतजार कर रहे आदित्य-यामी के गिरने का

राम गोपाल ने फिर कहा कि आदित्य धर और यामी गौतम को अब एक्स्ट्रा कॉशन के साथ आगे बढ़ना होगा। फिल्म इंडस्ट्री इंतजार कर रही है उनके गिरने का।

ये भी पढ़ें:धुरंधर 2 के साथ फैंस को हॉल में मिलेगा खास तोहफा, इस मूवी का टीजर होगा रिलीज

धुरंधर 2 को लेकर राम गोपाल का बड़ा दावा

बता दें कि इससे पहले राम गोपाल ने कहा था कि इस बार मेकर्स धुरंधर 2 को साउथ में अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसे हवा में उड़ते नहीं देखेंगे या फिर हवा में किक मारते हुए। इसमें सब रियल दिखेगा। देखो अगर धुरंधर 2 1500-2000 करोड़ कमा लेगी तो सभी साउथ की फिल्में धरी की धरी रह जाएंगी। सारी साउथ फिल्में ओल्ड स्कूल टाइप बनती है।

राम गोपाल ने यह भी कहा कि धुरंधर 2, धुरंधर से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगी।

बता दें कि धुरंधर 2 में पहली की स्टार कास्ट ही रहेगी रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरे पार्ट में यामी गौतम का भी कैमियो हो सकता है जो आदित्य की पत्नी भी हैं।

ये भी पढ़ें:‘टॉक्सिक’ का असर, वरुण धवन ने पोस्टपोन की अपनी फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’

टॉक्सिक से टक्कर टली

धुरंधर 2 रिलीज हो रही है 19 मार्च को। पहले इस मूवी की टॉक्सिक से टक्कर होने वाली थी जो यश की थी। लेकिन कुछ दिनों पहले टॉक्सिक के मेकर्स ने अनाउंस किया कि वे फिल्म को पोस्टपोन कर रहे हैं मिडल ईस्ट में चल रही दिक्कतों की वजह से। अब मूवी 4 जून को रिलीज होगी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Dhurandhar Dhurandhar 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।