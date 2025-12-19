Hindustan Hindi News
राम गोपाल वर्मा ने दिया धुरंधर का रिव्यू, बोले- यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए वॉर्निंग है कि....

संक्षेप:

इंडियन सिनेमा के पॉपुलर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने आदित्य धर की धुरंधर देखी। फिल्म देखने के बाद राम गोपाल ने अपना रिव्यू दिया है और फिल्म की खूब तारीफ की है।

Dec 19, 2025 12:49 pm IST
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर इन दिनों छाई हुई है। फिल्म को ना सिर्फ दर्शकों से बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हर सेलेब इस फिल्म की तारीफ कर रहे है और अब राम गोपाल वर्मा ने फिल्म को लेकर अपना रिव्यू दिया है। उन्होंने धुरंधर को फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक वॉर्निंग की तरह माना है।

क्या बोले राम

राम गोपाल ने ट्वीट किया जिसमें लिखा है, ‘मुझे लगता है कि आदित्य धर की फिल्म ने पूरा और अकेले ही भारतीय सिनेमा का फ्यूचर चेंज कर दिया है चाहे नॉर्थ हो या साउथ। धुरंधर ने जो अचीव किया है वो सिर्फ स्केल में नहीं बल्कि ऐसा कुछ है जो कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया। आदित्य ने ना सिर्फ यहां सीन डायरेक्टर किए हैं बल्कि उन्होंने करेक्टर्स और हम दर्शकों को, दोनों के स्टेट ऑफ माइंड का ध्यान रखा।’

यह फिल्म दिखावा नहीं करती है

राम ने लिखा, ‘यह फिल्म ना सिर्फ आपका अटेन्शन मांगती है बल्कि कमांड भी करती है। पहले ही शॉट से ऐसा एहसास होता है कि मोशन में कुछ इररिवर्सिबल है। यह एक ऐसी फिल्म है जो पोलाइटनेस का दिखावा नहीं करती है। फिल्म में जो परफॉर्मेंसेस ऐसी नहीं बनाई हैं जिन्हें पसंद किया जाए बल्कि ऐसे डिजाइन की हैं जो थिएटर से जाने के बाद भी याद रहे। हर किरदार अपने कंधे में एक इतिहास रखकर चलता है।’

राम ने आगे कहा कि जो बड़ी जीत है वो ये कि आदित्य को विश्वास था कि दर्शक इंटेलिजेंट हैं, यह एक बड़ी रिस्पेक्ट है जो कोई डायरेक्टर, दर्शक को दे सकता है।

फिल्म में हिंसा को लेकर राम ने लिखा, 'टेक्नीकली यह फिल्म मेनस्ट्रीम भारतीय सिनेमा के ग्रामर को फिर से बना रही है। साउंड डिजाइन ने सिर्फ सीन को डेकोरेट नहीं किया है बल्कि स्टॉक किया है। एक्शन यहां सिर्फ कोरियोगाफी नहीं है। एक रियल वॉयलेंस जैसा फील हुआ है।'

रणवीर-अक्षय को लेकर भी बोले

राम ने कहा, ‘यह शानदार है कि रणवीर ने स्टेप बैक किया और अक्षय खन्ना को फ्रेम भरना का मौका दिया क्योंकि यह स्टोरी की जरूरत थी और रणवीर को सिनेमा की अच्छी समझ है।’

फिल्म को बताया वॉर्निंग

एंड में राम ने लिखा कि धुरंधर की सक्सेस सिर्फ अगली ब्लॉबस्टर नहीं बल्कि यह फिल्म इंडस्ट्री को एक वॉर्निंग है कि ग्रो अप।

धुरंधर के बारे में बता दें कि इस फिल्म ने पठान और गदर 2 जैसी मूवीज को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म ने अब तक 460.20 करोड़ की कमाई कर ली है।

