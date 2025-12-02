एसएस राजामौली का हनुमान को कोसना, अमिताभ बच्चन के दीवार में भगवान को गाली देने जैसा है: RGV

संक्षेप: एसएस राजामौली ने वाराणसी फिल्म के इवेंट में तकनीकी गड़बड़ी के बाद अपना गुस्सा भगवान पर निकाला था जिसके बाद विवाद हो गया था। अब रामगोपाल वर्मा ने उनकी तुलना दीवार के अमिताभ बच्चन से की है।

एसएस राजामौली कुछ रोज पहले वाराणसी के टीजर लॉन्च इवेंट में एक विवाद में घिर गए थे। लॉन्च में टेक्निकल दिक्कत और देरी होने पर उन्होंने हनुमानजी और भगवान पर अपना गुस्सा निकाला था। यह बात कई लोगों को पसंद नहीं आई थी। गुस्साए लोगों ने राजामौली के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी थी। इस कॉन्ट्रोवर्सी में रामगोपाल वर्मा राजामौली के साथ थे। अब उन्होंने बताया है कि ऐसा क्यों किया था और पूरे मामले पर वह क्या सोचते हैं।

राजामौली ने की दीवार के अमिताभ वाली हरकत राम गोपाल वर्मा जूम से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'वहां बात ये थी कि उनका पूरा काम खराब हो गया था और वह उसी बात पर गुस्सा निकाल रहे थे। मेरे लिए यह बिल्कुल ऐसा था जैसे अमिताभ बच्चन दीवार फिल्म में अपनी जिंदगी की सारी परेशानियों के लिए भगवान को गालियां देते हैं। मुझे लगता है कि राजामौली ने जो किया वो उसका छोटा वर्जन था। अचानक हर कोई कूद पड़ा कि वह ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मुझे यह बहुत हास्याप्रद लगा तभी मैंने रिएक्ट किया था। मैं भी धार्मिक नहीं हूं। भगवान पर भरोसा नहीं है। भगवान से ज्यादा मुझे भक्तों पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है भक्त भगवान पर भरोसा करते हैं और उन्हें वजह भी पता नहीं होती।'