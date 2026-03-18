धुरंधर 2 शोले से 100 गुना शानदार, मुगल-ए-आजम भी फीकी, फिल्म की तारीफ में क्या बोले राम गोपाल वर्मा, पढ़ें
धुरंधर 2 के क्रेज के बीच राम गोपाल वर्मा ने फिल्म को लेकर अपना वर्डिक्ट दे दिया है। उनका कहना है कि यह मूवी शोले से 100 गुना शानदार है और हॉलीवुड फिल्ममेकर्स को सारा काम छोड़कर यह फिल्म देखनी चाहिए।
धुरंधर 2 की रिलीज के कुछ ही घंटे रह गए हैं, इंटरनेट पर फिल्म का तगड़ा बज है। अब फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने धुरंधर द रिवेंज पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि फिल्म का ऐसा क्रेज है कि इसके हर पहलू को देखकर लग रहा है कि यह शोले से 100 गुना शानदार होगी। उन्होंने फिल्म की दिल खोलकर तारीफ की और लिखा कि यह फिल्म सिनेमा के नए युग को जन्म देगी। राम गोपाल वर्मा ने आदित्यधर की भी तारीफ की है साथ ही स्टीवेन स्पीलबर्ग और क्रिस्टोफर नोलन को धुरंधर 2 देखने की सलाह दी है।
राम गोपाल वर्मा हुए मुरीद
राम गोपाल वर्मा ने लिखा है, कल रात #Dhurandhar2 का हर तरह का मिला-जुला असर देखते हुए चाहे वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से उम्मीदें हों, दर्शकों का जोश हो, सामाजिक प्रभाव हो, सिनेमा के व्याकरण को तोड़ना हो या कुल मिलाकर इसका मनोवैज्ञानिक ऑडियो-विजुअल इम्पैक्ट हो, यह शोले से 100 गुना ज्यादा शानदार फिल्म साबित होगी। इसके आगे मुगल-ए-आजम से लेकर अब तक बनी सभी बड़ी फिल्में टीवी सीरियल जैसी लगेंगी। यह एक नया सिनेमाई युग का जन्म है और इससे पहले सिनेमा की दुनिया में जो भी था उसका अंत है।
स्टीवन स्पीलबर्ग देखें फिल्म
राम गोपाल वर्मा आगे लिखते हैं, अब से डायरेक्टर शब्द की स्पेलिंग आदित्यधर के नाम से शुरू होगी। यहां तक कि स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टोफर नोलन के लिए भी यही समझदारी होगी कि वे अपना सारा काम छोड़कर #Dhurandhar2 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखें।
धुरंधर का क्रेज
धुरंधर 2 का रन टाइम 3 घंटे 49 मिनट है। 19 मार्च को रिलीज के पहले 18 को इसके पेड प्रिव्यू शोज चलेंगे। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, पेड रिव्यूज से फिल्म ने 44.25 करोड़ की कमाई कर ली है इसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं। सीबीएफसी ने फिल्म के ए सर्टिफिकेट दिया है। टीसीरीज ने धुरंधर 2 के 5 गानों का एल्बम रिलीज किया है। फिल्म में लोगों को कुछ सरप्राइज भी मिल सकते हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे हैं कि फिल्म ओपनिंग डे पर ही 100 करोड़ रुपये वर्ल्ड वाइड कमाई कर लेगी।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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