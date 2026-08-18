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श्रीदेवी के बारे में पूछा तो राम गोपाल वर्मा बोले, मृत लोगों के बारे में सोचने के बजाय मैं…

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का कहना है कि वे श्रीदेवी समेत गुजर चुके अन्य लोगों को याद नहीं करते हैं। इसके बाद उन्होंने श्रीदेवी से हुई पहली मुलाकात का किस्सा भी बताया।

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राम गोपाल वर्मा नहीं करते श्रीदेवी को याद

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी को दंग कर देने वाला बयान दिया। उन्होंने क्या कहा ये जानने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक वक्त ऐसा था जब राम गोपाल वर्मा, श्रीदेवी के पीछे दीवाने थे। उन्होंने कुछ ये बात पब्लिकली कही थी। वहीं अब उनके सुर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं।

श्रीदेवी के बारे में ये क्या बोल गए राम गोपाल वर्मा?

श्रीदेवी की जयंती के मौके पर जब राम गोपाल वर्मा से पूछा गया कि क्या कभी उन्हें अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की फिल्में देखकर उनकी याद आती है? इस पर राम गोपाल वर्मा ने कहा, ‘नहीं! मैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचता जिनकी डेथ हो गई है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब वे मेरी जिंदगी से बाहर हो जाते हैं। मैं मृत लोगों के बारे में सोचने के बजाय अपनी जिंदगी पर ध्यान देना पसंद करूंगा।’

इस फिल्म पर है राम गोपाल वर्मा का ध्यान

उन्होंने आगे बताया कि इन दिनों उनका पूरा ध्यान इस वक्त उनकी आने फिल्म ‘पुलिस कम्पनी’ की शूटिंग पर है, जिसमें लीड रोल में हर्षवर्धन राणे हैं।

कैसे हुई थी राम गोपाल वर्मा और श्रीदेवी की पहली मुलाकात?

भले ही राम गोपाल वर्मा ने कहा कि वह गुजर चुके लोगों को याद नहीं करते, लेकिन उन्होंने चेन्नई में श्रीदेवी के घर पर हुई पहली मुलाकात का किस्सा भी शेयर किया है। उन्होंने, ‘मैं चेन्नई में उनके घर पर उन्हें साइन करने के लिए गया था। मैं उनकी मां के साथ लिविंग रूम में बैठा था और श्रीदेवी फ्लाइट पकड़ने के लिए पैकिंग कर रही थीं। बीच-बीच में कमरे में आ-जा रही थीं। जब भी वह कमरे में आतीं, तो ऐसा लगता जैसे ताजी हवा का झोंका आ गया हो। मैं चाहता हूं कि वह एक बार फिर धरती पर लौट आएं। बस एक बार। ताकि दुनिया को पता चल सके कि वह सचमुच इस दुनिया में थीं।’

श्रीदेवी के साथ तीन फिल्में कर चुके हैं राम गोपाल वर्मा

बता दें कि राम गोपाल वर्मा ने बतौर निर्देशक श्रीदेवी के साथ 'ग्रेट रॉबरी', 'गोविंदा गोविंदा' और 'हैरान' जैसी फिल्मों में काम किया है।

श्रीदेवी की बायोपिक

बता दें, 13 अगस्त को प्रियंका चोपड़ा ने श्रीदेवी पर आधारित धीरज यू कुमार की किताब ‘द एक्सप्रेस’ की घोषणा की थी। इस बायोग्राफी में राम गोपाल वर्मा ने भी अपना योगदान दिया है। वैरायटी इंडिया से बातचीत के दौरान राम गोपाल वर्मा ने दावा किया कि किताब में उनका लिखा हुआ चैप्टर सबसे बेहतरीन है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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