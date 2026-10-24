राम गोपाल वर्मा ने बताई टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले शूटर्स के अरेस्ट की 'असलियत', बोले- बॉलीवुड...
टाइगर श्रॉफ पर अटैक करने वालों की गिरफ्तारी पर राम गोपाल वर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड पर अब भी डर मंडरा रहा है। उन्होंने ऐसा कहने की वजह भी समझाई।
राम गोपाल वर्मा ने टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को लेकर अपने एक्स हैंडल के जरिए अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने बताया कि कैसे टाइगर श्रॉफ पर हमला करने के वालों के अरेस्ट के बाद भी बॉलीवुड पर डर मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग आरोपियों की गिरफ्तारी का जश्न मना रहे हैं वो उन्हें असलियत बता रहे हैं।
राम गोपाल वर्मा ने समझाई कौन सी ‘असलियत’?
राम गोपाल वर्मा ने लिखा- जो लोग भी टाइगर श्रॉफ के हमलावरों की गिरफ्तारी का जश्न मना रहे हैं, असलियत ये है कि अंडरवर्ल्ड में जो व्यक्ति असल में ट्रिगर दबाता है, वो उनके पूरे तंत्र का सबसे सस्ता,आसानी से बदला जा सकने वाला और सबसे कम अहमियत वाला शख्स होता है। और इसी वजह से शूटर्स को सबसे कम पैसे मिलते हैं क्योंकि उसकी अहमियत केवल शारीरिक और कुछ समय के लिए ही होती है। जब वो काम हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज के लिए उस पर निर्भर नहीं करती है।
शूटर्स की इमारत बनाने वाले मजदूरों से की तुलना
राम गोपाल वर्मा ने शूटर्स की तुलना इमारत बनाने वाले मजदूरों से की। उन्होंने कहा, "इन लोगों की तुलना इमारत बनाने वाले मजदूरों से की जा सकती है क्योंकि मजदूर न तो घर डिजाइन करते हैं और न ही वो इसके मालिक होते हैं। अंडरवर्ल्ड में भी, शूटर्स मजदूर होते हैं। जो लोग काम सौंपते हैं और ये तय करते हैं कि कौन रहेगा, कौन मरेगा, वो डिजाइनर और मालिक होते हैं।
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राजा और मिलिट्री का उदाहरण देकर समझाई अपनी बात
इसी तरह से राजा और जनरल खुद लड़ाई नहीं लड़ते हैं। सैनिक लड़ते हैं। पूरा मिलिट्री सिस्टम होता है ताकि निर्णय लेने वाले असल जंग के मैदान से दूर रह सकें। जनरल लड़ने का ऑर्डर देता है और सैनिक होता है जो मारता है, कभी खुद मरता है या बंधक बनता है। राम गोपाल वर्मा ने साफ किया कि वो अंडरवर्ल्ड और मिलिट्री को एक साथ नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये आपको पावर का लॉजिक समझाने के लिए है।
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क्यों अब भी बॉलीवुड पर मंडरा रहा डर?
राम गोपाल वर्मा ने कहा कि अगर डॉन को खुद हर किसी को मारना पड़े तो उसमें वो खुद भी मर सकता है, इसलिए वो ऐसे शूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो शूटर्स के पकड़े जाने से न तो पुलिस को कोई बड़ा फायदा होता है और न ही अंडरवर्ल्ड को कोई नुकसान। यही वजह है कि अब भी बॉलीवुड पर डर का साया है।
कब हुआ था टाइगर श्रॉफ पर हमला?
बता दें, 18 अक्टूबर को एक्टर टाइगर श्रॉफ पर तीन लोगों ने हमला कर दिया था। टाइगर श्रॉफ जब फुटबॉल खेलकर निकल रहे थे, उनकी गाड़ी पर गोलीबारी हुई। इस घटना में टाइगर श्रॉफ को गंभीर चोटें नहीं आईं। हालांकि, टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर को गोली लगी थी।
घटना के बाद टाइगर श्रॉफ खुद वहां से गाड़ी चलाकर ले गए। उनके ड्राइवर को अस्पताल की निगरानी में रखा गया। मुंबई पुलिस इस मामले में तेजी से एक्शन ले रही है। टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले तीनों हमलावरों को राजस्थान से गिरफ्तार करके मुंबई लाया गया था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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