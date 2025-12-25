राम गोपाल वर्मा ने बताया धुरंधर की सक्सेस की क्यों सिनेमा के बड़े लोग नहीं कर रहे तारीफ?
राम गोपाल वर्मा उनमें से हैं जो धुरंधर की खूब तारीफ करने में लगे हैं। वह फिल्म की स्टोरी, डायरेक्शन और स्टार कास्ट की तारीफ कर चुके हैं और अब उन्होंने बताया कि क्यों सिनेमा के बड़े लोग फिल्म की तारीफ नहीं कर रहे हैं।
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर इन दिनों छाई हुई है। फिल्म चौथे वीक भी अपना कमाल दिखा रही है और जल्द ही मूवी 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। इन सबके बीच डायरेक्टर गोपाल वर्मा ने कई बड़े सेलेब्स के फिल्म की तारीफ करने पर चुप्पी रखने पर अपना रिएक्शन दिया है।
क्या बोले राम गोपाल वर्मा
राम गोपाल ने इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा, जब भी धुरंधर जैसी सुपरहिट फिल्म आती है तो इंडस्ट्री के लोग उन्हें विश करने से झिझकते हैं क्योंकि वे उनसे डरते हैं क्योंकि वह उनके स्टैंडर्ड से मैच करने की क्षमता नहीं रखते हैं। वे इसे एक बुरे सपने की तरह समझते हैं जो जब वह उठेंगे तो खत्म हो जाएगा।
बाकी लोगों पर राम ने कसा तंज
राम ने आगे लिखा, ‘ये उन सो कॉल्ड पैन इंडिया बड़ी फिल्मों के लिए भी सच का सामना है जो इस समय प्रोडक्शन के कई स्टेज पर हैं। उनके हिसाब से जो काम होता है, उससे अलग है धुरंधर।’
किसके लिए हॉरर है धुरंधर फिल्म
उन्होंने यह भी लिखा कि धुरंधर एक हॉरर फिल्म की तरह है उन फिल्ममेकर्स के लिए जो वीएफएक्स से भरपूर, महंगे सेट, आइटम सॉन्ग से भरे और हीरो की पूजा करते हैं। धुरंधर में फिल्म की पूजा हो रही है ना कि स्टार्स की। इसके अलावा आदित्य धर ने इंडस्ट्री के लोगों को फोर्स किया कि वे अपनी फिल्मों को देखें और कम्पेयर करें।
जानें धुरंधर के बारे में
धुरंधर की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर माधवन अहम किरदार में हैं। फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी। धुरंधर ने भारत में 500 करोड़ से ज्यादा और वर्ल्डवाइड 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल मार्च पर रिलीज होगा।
