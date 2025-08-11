राम चरण विदेश में बड़े होटल में खाने के बाद मांगते थे देसी साउथ इंडियन खाना, उपासना ने निकाली ये ट्रिक

राम चरण और उनके पिता चिरंजीवी का देसी खाने के बिना काम नहीं चलता। राम चरण की वाइफ उपासन ने बताया कि वह बाहर जाती थीं तो राम चरण देर रात घर का खाना मांगने लगते थे।

राम चरण की पत्नी ने अपनी सास सुरेखा के जन्मदिन पर अथम्मा किचन लॉन्च किया था। उनके इस वेंचर में साउथ इंडियन खानों के प्री-मिक्स मिलते हैं। अब एक इंटरव्यू के दौरान उपासना ने बताया कि उनके पति विदेश में बड़े से बड़े होटल में खाने के बाद देर रात घर का खाना मांगने लगते थे। उनके ससुर भी आउटडोर शूट पर घर का खाना पसंद करते हैं। पति की डिमांड पर वह परेशान हो जाती थीं

विदेश में मांगते थे भारत का खाना कर्ली टेल्स होस्ट कामिया जानी से बातचीत में उपासना ने बताया कि उन्होंने अपना वेंचर अपनी सुविधा के लिए शुरू किया जिसमें वह घर का बना ड्राई खाना विदेश ले जा सकें। वह बताती हैं, 'मैंने इसे सुविधा के लिए शुरू किया क्योंकि मुझे दिक्कत थी। हम दुनिया के बेस्ट रेस्ट्रॉन्ट्स में जाते फिर ये आकर बोलते, 'ठीक है, अब मुझे भारतीय खाना खाना है।' मुझे लगता, अब मैं रात में 11.30 बजे भारतीय खाना कहां खोजूंगी। फिर हम जाकर जाकर भारतीय खाना खोजते क्योंकि इनका एक मील भारतीय होना चाहिए, यह या तो सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना। नॉर्थ इंडियन भी नहीं, इनका खाना साउथ इंडियन होना चाहिए और वो भी घर का बना। अगर ये शूटिंग कर रहे हैं तो और भी जरूरी है।'

सास ने निकाली थी ट्रिक राम चरण के घर परिवार में सभी लोग खाने के शौकीन हैं। उनके पिता चिरंजीवी भी घर से बाहर होने पर घर का बना साउथ इंडियन खाना पसंद करते हैं। उपासना ने बताया कि उनकी सास सुरेखा चिरंजीवी के लिए खाने का प्री-मिक्स तैयार करके देती थीं। इसी से अथम्मा किचन का कॉन्सेप्ट आया। उपासना ने बताया कि उपमा और पोंगल मिक्स में बस पानी मिलाना होता है और ये तैयार हो जाता है। उपासना ये प्री-मैक्स ट्रैवल करते वक्त अपने साथ लेकर जाती हैं।