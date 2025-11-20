राम चरण की पत्नी उपासना ने 'एग फ्रीज करो' बयान पर ट्रोलिंग का दिया जवाब- 36 साल में पहला बच्चा हुआ…
संक्षेप: राम चरण की पत्नी उपासना ने एक इवेंट में बोला था कि महिलाओं को एग जरूर फ्रीज करवाने चाहिए। इसके बाद ट्रोलिंग शुरू हुई तो उन्होंने X पर लंबा नोट लिखा है और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया है।
राम चरण की पत्नी उपासना कोनिडेला ने अब अपने एग फ्रीजिंग वाले बयान पर हो रही ट्रोलिंग का जवाब दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लंबा नोट लिखकर बताया है कि वह एग फ्रीजिंग के लिए बोलकर अपने हॉस्पिटल्स (अपोलो) को प्रमोट नहीं कर रही थीं, बल्कि उन्होंने ये खुद कहीं और से किया था। उपासना ने लिखा है कि वह करियर और परिवार दोनों को बराबर अहमियत देती हैं। कब क्या करना है उन्होंने बस यह समय अपने हिसाब से चुना है, यह उनका प्रिविलेज नहीं बल्कि अधिकार है।
उपासना ने लिखे लंबे नोट्स
उपासना ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं खुश हूं कि मैंने एक हेल्दी डिबेट शुरू की और आप सभी के सम्मानजनक जवाब की शुक्रगुजार हूं। आप लोग जिस खुशी और प्रिविलेज की बात कर रहे हैं मैं इस पर अपनी राय रखूं तो साथ बन रहिएगा। उपासना ने अपने ट्वीट के साथ दो इमेज अटैच की हैं। इसके साथ लिखा है कि इसे चेक करना ना भूलें। इसमें कुछ जरूरी फैक्ट्स हैं जिनसे लोगों को सही कमेंट्स करने में मदद मिलेगी। और जो लोग भी यहां नौकरी देने वाले लग रहे हैं- कृपया वर्क प्लेस पर और महिलाओं को लाने की दिशा में काम करें।
क्या प्यार के लिए शादी करना गलत?
उपासना ने जो इमेज अटैच की है उसमें लिखा है, क्या किसी महिला का सोशल प्रेशर के आगे हार मानने के बजाये प्यार के लिए शादी करना गलत है? क्या यह गलत है कि जब तक उसे सही साथी ना मिल जाए, वह इंतजार करती रहे? क्या किसी महिला के लिए अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बच्चा पैदा करना गलत है? क्या ये गलत है कि कोई महिला शादी और बच्चों के बारे में सोचने के बजाय अपने गोल सेट करे और अपने करियर पर फोकस करे।
अपोलो में नहीं करवाए एग फ्रीज
इसके बाद उपासना ने फैक्ट चेक हेडिंग से कुछ पॉइंट्स दिए हैं। उपासना लिखती हैं, मैंने प्यार और पार्टनर के साथ के लिए 27 साल की उम्र में शादी की- ये चुनाव अपनी शर्तों पर था। 29 साल में मैंने एग फ्रीज करवाने का फैसला लिया जो पर्सनल और हेल्थ रीजन्स की वजह सेथा। इस बारे में मैं हमेशा खुलकर बोलती और महिलाओं का उत्साह बढ़ाती रहूं कि अपने ऑप्शंस देखें ( बता दूं कि मैंने अपोलो में नहीं करवाया था)। मेरा पहला बच्चा 36 साल में हुआ और अब मैं 39 साल में जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हूं। अपनी पूरी जर्नी में मैंने अपने करियर और शादी को बराबर महत्व दिया, क्योंकि एक परिवार की परवरिश में खुशहाल शादी, स्थाई माहौल बहुत मायने रखता है। मेरे लिए शादी और करियर में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है- वे दोनों ही संपूर्ण जीवन के जरूरी पार्ट हैं। लेकिन मैंने टाइमलाइन को चुना, ये प्रिविलेज नहीं है, मेरा अधिकार है।
क्या बोलीं थीं उपासना
राम चरण की वाइफ उपासना जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट और अपोलो हॉस्पिटल चेन्स की स्थापना करने वाले डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी की पोती हैं। आईआईटी हैदराबाद में एक सेशन के दौरान उन्होंने कहा था, 'महिलाओं के लिए सबसे बड़ा इंश्योरेंस एग फ्रीज करना है क्योंकि तब आप तय कर पाती हैं कि कब शादी करनी है और कब अपनी शर्तों पर बच्चे पैदा करने हैं और तब आप पैसों से मजबूत होती हैं।' उपासना के इस बयान पर कई तरह के रिएक्शंस आ रहे थे, जिसका उन्होंने जवाब दिया है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।