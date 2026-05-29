पीएम मोदी ने राम चरण से पूछी थी फिल्म की कहानी, पेड्डी एक्टर ने बताया पुरानी मुलाकात का किस्सा
राम चरण अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं। जाह्नवी के साथ फिल्म प्रमोट करने में लगे हैं। अब एक इवेंट में उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से जब मिले थे तो क्या बात हुई थी।
एक्टर राम चरण बीते साल दिल्ली आए तो पीएम मोदी से उनकी मुलाकात के चर्चे थे। तब पता नहीं लग पाया कि दोनों के बीच आखिर क्या बात हुई। राम चरण ने बस तस्वीरें शेयर करके एक इवेंट के बारे में लिखा था। अब गुरुवार को एक प्रमोशनल इवेंट में उन्होंने बताया कि पीएम से किस टॉपिक पर बात की। उस वक्त उनकी फिल्म पेड्डी की तैयारियां चल रही थीं। पीएम उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। पेड्डी 4 जून को रिलीज हो रही है।
पीएम मोदी ने पूछा था यह सवाल
राम चरण जाह्नवी कपूर के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म पेड्डी के प्रमोशन में बिजी हैं। दोनों दिल्ली एक इवेंट के लिए आए तो पीएम मोदी से पुराना मुलाकात का जिक्र आया। राम चरण ने बताया, 'पिछली बार जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से मिला था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि पेड्डी किसकी स्टोरी है। मैंने बताया कि ये विकसित भारत और गांवों को सशक्त करने पर बनी है। तब मोदीजी ने पश्चिम बंगाल की एक कहानी बताई थी, जहां दशकों पहले छोटे से गांव के एक फुटबॉलर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आज उस गांव से 85 लोग फुटबॉल खेलते हैं।'
साउथ में बन रहीं जड़ों से जुड़ी फिल्में
राम चरण ने फिल्म के बारे में भी बताया। वह बोले, 'साउथ में हम जो फिल्में बना रहे हैं वे हमारी संस्कृति की जड़ों से गहराई तक जुड़ी हैं। वे शहर पर नहीं हैं बल्कि गांवों और कस्बों के सेटअप में हैं। भारत में हमारी आर्चरी टीम में कई ट्राइबल प्लेयर्स हैं क्योंकि उनमें प्राकृतिक रूप से वो क्षमता होती है। अच्छा लगता है जब गांव से ऐसे टैलेंट्स को पहचान मिलती है।'
क्या है पेड्डी की कहानी
पेड्डी इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा है। यह एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो गन्ने की फैक्ट्री में काम करता है। उसको कुश्ती, स्प्रिंटिंग और क्रिकेट जैसे कई स्पोर्ट्स में महाराथ हासिल है। पेड्डी की पॉप्युलैरिटी बढ़ती है तो इलाके के रसूखदार लोगों को दिक्कत होने लगती है। पेड्डी अपने सम्मान के लिए लड़ता है।
बीते साल राम चरण ने डाला था पोस्ट
उन्होंने लिखा था कि दुनिया के पहले आर्चरी प्रीमियर लीग की सफलता पर आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पीएम का मागर्दरशन और स्पोर्ट्स के लिए उनकी दीवानगी हमारी आर्चरी की विरासत को पूरी दुनिया में बचाए रखने और प्रमोट करने में मदद करेगी। राम चरण के साथ उनकी पत्नी उपासना भी थीं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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