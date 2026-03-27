राम चरण के जन्मदिन पर 'Peddi' का टीजर आउट, एक्टर के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस हुए हैरान
में इन दिनों राम चरण अपनी अपकमिंग मूवी 'पेड्डी' को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही है। ऐसे में आज राम चरण के जन्मदिन पर मेकर्स ने फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया है।
'आरआरआर' फेम साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। राम चरण ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। ऐसे में इन दिनों राम चरण अपनी अपकमिंग मूवी 'पेड्डी' को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही है। ऐसे में आज राम चरण के जन्मदिन पर मेकर्स ने फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया है। मेकर्स ने 'पेड्डी' से राम चरण का फर्स्ट लुक और टीजर रिवील किया है। एक्टर का दमदार लुक देखकर फैंस इस पर जमकर रिएक्शन कर रहे हैं। फैंस इसे अब तक का बेस्ट ट्रांजिशन बता रहे हैं।
राम चरण का लुक रिवील
आज यानी 27 मार्च को राम चरण अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर 'पेड्डी' के मेकर्स ने एक्टर के लुक के साथ एक छोटा सा टीजर भी रिलीज कर दिया है। इस टीजर में राम चरण का शानदार लुक देखने को मिल रहा है। टीजर में एक्टर का क्रिकेट से कुश्ती की ओर ट्रांजिशन दिखाया गया है। इस ट्रांजैक्शन की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है।
क्या है टीजर में खास?
'पेड्डी' के टीजर की शुरुआत में राम चरण को कुश्ती के मैदान में अपनी रिप्ड बॉडी और जबरदस्त फिजीक दिखाते नजर आ रहे हैं। मेकर्स ने इस टीजर में उनके लुक को बेहद रॉ और रस्टिक रखा है, जो उनकी मास अपील को और बढ़ा देता है। वहीं, इस टीजर के बैकग्राउंड में 'पेड्डी' गाना बज रहा है, जो इसे और भी खास बना रहा है। टीजर में राम चरण बारिश में भीगते और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बेहद शानदार नजर आ रहे हैं। इस टीजर ने फैंस की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है।
इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी 'पेड्डी'
टीजर के साथ-साथ मेकर्स ने 'पेड्डी' के रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया है। इस एक्शन ड्रामा फिल्म को आप 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में देख पाएंगे। राम चरण के लुक को देखकर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, 'उन्होंने अपने शरीर पर काफी मेहनत की है।' एक और फैन ने लिखा, 'मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये राम चरण है।' एक ने उनके लुक पर कमेंट कर कहा, 'वह छत्रपति शिवाजी हो सकते हैं, वह भगवान राम हो सकते हैं, वह भगवान हनुमान हो सकते हैं।' ऐसे कई और कमेंट्स इस एक्टर के लुक पर आ रहे हैं। बता दें कि फिल्म 'पेड्डी' में जाह्नवी कपूर, जगपति बाबू, शिवा राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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