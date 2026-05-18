राम चरण ने 'पेड्डी' ट्रेलर लॉन्च से पहले दिया फैंस को सरप्राइज, बदल लिया लुक, यूजर्स बोले- 'ग्लोबल स्टार '
फैंस को अब 'पेड्डी' के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। 'पेड्डी' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने लिए तैयार है। वहीं, फिल्म के ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दिया है और उससे भी ज्यादा राम चरण के लुक ने। एक्टर ने अपने लुक हेयरकट से फैंस को बड़ा सरप्राइज कर दिया।
साउथ सुपरस्टार राम चरण की फैन फॉलोइंग आज पूरी दुनिया में हैं। अपने करियर में राम चरण ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। इन दिनों राम चरण अपनी अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर 'पेड्डी' को लेकर हर दिन नई अपडेट सामने आ रही है। ऐसे में फैंस को अब 'पेड्डी' के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। 'पेड्डी' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने लिए तैयार है। वहीं, फिल्म के ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दिया है और उससे भी ज्यादा राम चरण के लुक ने। एक्टर ने अपने लुक हेयरकट से फैंस को बड़ा सरप्राइज कर दिया। चलिए देखते हैं राम चरण का न्यू हेयर स्टाइल?
'पेड्डी' ट्रेलर लांच के लिए राम चरण ने कराया न्यू हेयर कट
सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हाकिम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर राम चरण के इस नए लुक की कई फोटोज शेयर की हैं। इन तस्वीरों में राम चरण पूरी तरह से बदले लुक में नजर आ रहे हैं। एक्टर के लंबे बाल उन्हें काफी फ्रेश लुक दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राम चरण ब्लैक कलर के गॉगल्स लगाए अलग-अलग अंदाज में पोज दे रहे हैं। इन तस्वीरों को खुद आलिम हाकिम ने कैप्चर किया है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'ग्लोबल स्टार राम चरण आलिम हाकिम के घर में। 'पेड्डी' के 18 मई को होने वाले ट्रेलर लॉन्च के लिए ढेरों शुभकामनाएं।'
फैंस ने किया रिएक्ट
राम चरण के इस लुक को सोशल मीडिया पर उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इस पर कमेंट कर यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं। इस पर कमेंट कर यूजर्स उनकी तारीफ करते हुए उन्हें ग्लोबल स्टार बता रहे हैं। वहीं, कई यूजर्स ने उन्हें बॉस कहा। एक्टर के इस न्यू लुक ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है।
हाल ही में वायरल हुआ था हाकिम का ये पोस्ट
राम चरण के हेयरकट तस्वीरों से पहले आलिम हाकिम अपने एक पोस्ट को लेकर काफी चर्चा में आए थे। उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर ये क्लियर की थी कि वो उन एक्टर्स संग काम नहीं करेंगे, जिनकी टीम क्रिएटिव प्रोफेशनल्स या क्रू मेंबर्स के साथ गलत व्यवहार करती है।
'पेड्डी' इस दिन होगी रिलीज?
राम चरण स्टारर 'पेड्डी' एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को बुची बाबू सना डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं। वहीं फिल्म में जगपति बाबू, शिव राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा भी अहम रोल में नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च भोपाल में होने वाला था, लेकिन अब मेकर्स का मानना है कि ट्रेलर 18 मई को मुंबई में लॉन्च किया। ये फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।