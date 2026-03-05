Hindustan Hindi News
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में नंगे पैर पहुंचे राम चरण, जानें क्या है वजह

Mar 05, 2026 09:16 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बुधवार को हैदराबाद में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का ग्रैंड रिसेप्शन हुआ। इस रिसेप्शन में इंडस्ट्री के तमाम गेस्ट पहुंचे। हालांकि, सबकी नजर राम चरण पर टिक गई क्योंकि एक्टर नंगे पैर विजय और रश्मिका के रिसेप्शन में पहुंचे।

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में नंगे पैर पहुंचे राम चरण, जानें क्या है वजह

साउथ के स्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का 4 मार्च को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन हुआ। कपल के रिसेप्शन में इंडस्ट्री के तमाम लोग पहुंचे। सोशल मीडिया पर कई मेहमानों के वीडियो सामने आए। हालांकि, जिस वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो था राम चरण का वीडियो। राम चरण विजय और रश्मिका के रिसेप्शन में नंगे पैर पहुंचे।

रिसेप्शन में नंगे पैर पहुंचे राम चरण

ब्लैक आउटफिट में राम चरण को नंगे पैर देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोग कमेंट्स सेक्शन में पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों राम चरण रिसेप्शन में नंगे पैर आए। राम चरण सिर से पैर तक ब्लैक आउट फिट में नजर आए, लेकिन उन्होंने पैरों में चप्पल या जूते नहीं पहने हुए थे।

क्यों फंक्शन में नंगे पैर पहुंचे राम चरण

दरअसल, राम चरण इन दिनों अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते 'अयप्पा दीक्षा' का पालन कर रहे हैं। इसके दौरान भक्तों को काले कपड़े पहनने होते हैं और 41 दिनों तक नंगे पैर रहना पड़ता है। उनकी इसी श्रद्धा और सादगी ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है।

पत्नी उपासना के साथ फंक्शन में पहुंचे आरआरआर एक्टर

रश्मिका और विजय के रिसेप्शन में राम चरण अपनी पत्नी उपासना के साथ पहुंचे। उपासना रेड और गोल्डन सूट में पार्टी में पहुंचीं। फैंस ने कमेंट सेक्शन में कपल पर खूब प्यार लुटाया।

ऑस्कर में भी नंगे पैर पहुंचे थे राम चरण

बता दें, ये पहली बार नहीं है जब राम चरण को किसी मौके पर नंगे पैर देखा गया हो। बीते सालों में भी राम चरण को कई बड़े मौकों पर नंगे पैर देखा जा चुका है। यहां तक कि ऑस्कर 2023 में हिस्सा लेने भी राम चरण इसी तरह पहुंचे थे।

क्या है 'अयप्पा दीक्षा'

सोशल प्लेटफॉर्म पर मौजूदा जानकारी के मुताबिक, अय्यप्पा दीक्षा भगवान अय्यप्पा के भक्तों द्वारा केरल, भारत में पवित्र सबरीमाला तीर्थयात्रा की तैयारी के रूप में की जाने वाली एक अत्यंत श्रद्धापूर्ण 41 दिवसीय आध्यात्मिक साधना है। इस व्रत के दौरान भक्त तुलसी/रुद्राक्ष की माला पहनकर, काली/नीली पोशाक धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन, नंगे पैर चलना और नियमित पूजा-कीर्तन के नियमों का पालन करते हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

