Ram Charan and Upasana Konidela Expecting Another Baby Share Baby Shower Video
राम चरण दूसरी बार बनने वाले हैं पिता, पत्नी उपासना ने बेबी शॉवर वीडियो शेयर कर कहा- डबल प्यार और...

राम चरण दूसरी बार बनने वाले हैं पिता, पत्नी उपासना ने बेबी शॉवर वीडियो शेयर कर कहा- डबल प्यार और...

संक्षेप: राम चरण और उपासना ने इस फेस्टिवल के मौके पर फैंस को बड़ी गुड न्यूज दी है। दोनों दूसरी बार पैरेंट्स बनने वाले हैं। उपासना ने बेबी शॉवर का वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Thu, 23 Oct 2025 02:37 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
राम चरण और उपासना के घर एक बार फिर खुशियां आने वाली हैं। दोनों एक बार फिर पैरेंट्स बनने वाले हैं। गुरुवार को उपासना ने इस बड़ी खुशखबरी को फैंस के साथ शेयर किया है और बताया कि वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं। हाल ही में उपासना की गोद भराई हुई जिसमें दोनों के परिवार वाले शामिल थे।

वीडियो में दिखाई बेबी शॉवर की झलक

उपासना ने वीडियो शेयर किया है दिवाली सेलिब्रेशन का जिसमें उनका बेबी शॉवर भी हुआ। वीडियो में आप देखेंगे कि पहले घर की झलक दिखाई जाती है जो काफी सुंदर सजा हुआ है। इसके बाद उपासना की गोद भराई सेरेमनी होती है जिसमें परिवार वाले उन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो के एंड में लिखा आता है नई शुरुआत को सेलिब्रेट कर रहे हैं।

डबल प्यार और डबल आशीर्वाद

वीडियो को शेयर कर उपासना ने लिखा, इस दिवाली को डबल सेलिब्रेशन हुआ, डबल प्यार और डबल आशीर्वाद।

बेटी का चेहरा नहीं दिखाने पर बोली थीं उपासना

उपासना और राम साल 2023 में बेटी के पैरेंट्स बने हैं जिसका चेहरा अभी तक उन्होंने फैंस को नहीं दिखाया है। इस पर उपासना ने एक इंटरव्यू में कहा था, ये दुनिया ऐसी है जहां सब तेजी से बदल रहा है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो बतौर पैरेंट्स हमको डराते हैं। लेकिन हम अपने बच्चे को फ्रीडम देना चाहते हैं जीने के लिए। एयरपोर्ट पर जाते हुए बच्चे का फेस छिपाना बड़ा टास्क होता है मां, बच्चे और पिता के लिए। पता नहीं हम सही कर रहे हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल हम खुश हैं जहां हैं।

