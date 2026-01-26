'राम के अलावा दशरथ के रोल में अजीब लगेंगे...', दीपिका चिखलिया की बात का अरुण गोविल ने दिया जवाब

संक्षेप: अरुण, नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' में राजा दशरथ के रोल में नजर आने वाले हैं। अरुण के दशरथ के रोल को लेकर दीपिका ने हाल ही में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उन्हें इस रोल में देखना थोड़ा अजीब होगा।

रामानंद सागर के फेमस धार्मिक शो 'रामायण' में प्रभु श्रीराम के किरदार से अपनी खास पहचान बनाने वाले एक्टर अरुण गोविल को आज भी दर्शकों की दिलों पर राज करते हैं। अरुण श्रीराम के किरदार में ऐसे रचे बसे कि दर्शकों को उन्हें किसी और रोल में देखना एक अलग अनुभव होगा। हालांकि, अब दशरथ के रोल में नजर आएंगे। अरुण, नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' में राजा दशरथ के रोल में नजर आने वाले हैं। ऐसे में उनके लिए इस रोल को निभाना एक अलग अनुभव होने वाला है। अरुण के दशरथ के रोल को लेकर दीपिका ने हाल ही में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उन्हें इस रोल में देखना थोड़ा अजीब होगा। इस पर अब अरुण गोविल का भी रिएक्शन सामने आ गया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

अरुण गोविल के बारे में बोलीं दीपिका चिखलिया दरअसल, 'रामायण' में सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने हाल ही में अरुण गोविल के राजा दशरथ का किरदार निभाने को लेकर कहा कि उन्हें राम के अलावा किसी और भूमिका में देखना मेरे लिए थोड़ा अजीब है। दीपिका की इसी बात का जवाब अब अरुण गोविल ने दिया। अरुण ने IANS को दिए इंटरव्यू में अरुण गोविल के राजा दशरथ के रोल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा, 'यह दीपिका का व्यक्तिगत नजरिया है और हर किसी को अपने विचार रखने का हक है। मैं इसे सम्मान की नजर से देखता हूं, और सभी अपने दृष्टिकोण के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने अपने पुराने किरदार को कभी पीछे नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं अपने नए किरदार को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाने के लिए तैयार हूं।'