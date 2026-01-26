Hindustan Hindi News
'राम के अलावा दशरथ के रोल में अजीब लगेंगे...', दीपिका चिखलिया की बात का अरुण गोविल ने दिया जवाब

'राम के अलावा दशरथ के रोल में अजीब लगेंगे...', दीपिका चिखलिया की बात का अरुण गोविल ने दिया जवाब

संक्षेप:

अरुण, नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' में राजा दशरथ के रोल में नजर आने वाले हैं। अरुण के दशरथ के रोल को लेकर दीपिका ने हाल ही में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उन्हें इस रोल में देखना थोड़ा अजीब होगा।

Jan 26, 2026 03:38 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
रामानंद सागर के फेमस धार्मिक शो 'रामायण' में प्रभु श्रीराम के किरदार से अपनी खास पहचान बनाने वाले एक्टर अरुण गोविल को आज भी दर्शकों की दिलों पर राज करते हैं। अरुण श्रीराम के किरदार में ऐसे रचे बसे कि दर्शकों को उन्हें किसी और रोल में देखना एक अलग अनुभव होगा। हालांकि, अब दशरथ के रोल में नजर आएंगे। अरुण, नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' में राजा दशरथ के रोल में नजर आने वाले हैं। ऐसे में उनके लिए इस रोल को निभाना एक अलग अनुभव होने वाला है। अरुण के दशरथ के रोल को लेकर दीपिका ने हाल ही में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उन्हें इस रोल में देखना थोड़ा अजीब होगा। इस पर अब अरुण गोविल का भी रिएक्शन सामने आ गया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

अरुण गोविल के बारे में बोलीं दीपिका चिखलिया

दरअसल, 'रामायण' में सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने हाल ही में अरुण गोविल के राजा दशरथ का किरदार निभाने को लेकर कहा कि उन्हें राम के अलावा किसी और भूमिका में देखना मेरे लिए थोड़ा अजीब है। दीपिका की इसी बात का जवाब अब अरुण गोविल ने दिया। अरुण ने IANS को दिए इंटरव्यू में अरुण गोविल के राजा दशरथ के रोल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा, 'यह दीपिका का व्यक्तिगत नजरिया है और हर किसी को अपने विचार रखने का हक है। मैं इसे सम्मान की नजर से देखता हूं, और सभी अपने दृष्टिकोण के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने अपने पुराने किरदार को कभी पीछे नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं अपने नए किरदार को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाने के लिए तैयार हूं।'

'रामायण' के स्टारकास्ट

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम, माता सीता के किरदार में साई पल्लवी, रावण के रूप में यश, हनुमान की भूमिका में सनी देओल और लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे नजर आएंगे। वहीं, अरुण गोविल राजा दशरथ का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। हर किसी को इस मूवी के रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की तकनीकी और विजुअल टीम की बात करें, तो इसमें ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर और ए. आर. रहमान ने संगीत दिया है।

