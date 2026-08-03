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‘रामायण’ में मेरा लुक पूरी तरह…, ट्रोलिंग के बीच रकुल प्रीत सिंह का बड़ा बयान

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Film Ramayana: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘रामायण’ इस साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में रकुल प्रीत सिंह ने रावण की बहन शूर्पणखा का किरदार निभाया है।

Rakul Preet Singh talked about her look in ramayana
रकुल प्रीत सिंह ने 'रामायण' में अपने लुक पर बात की

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ के बारे में बात की। दरअसल, रविवार के दिन रकुल अपने पति और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी के साथ 'एचटी सिटी मोस्ट स्टाइलिश अवॉर्ड्स' में शामिल हुई थीं। इस रेड कार्पेट इवेंट के दौरान जब उनसे नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ में उनके लुक से जुड़ा सवाल पूछा गया, तो उन्होंने ट्रोल्स को दो टूक जवाब दिया।

क्यों ट्रोल हो रही हैं रकुल प्रीत सिंह?

नितेश तिवारी की 'रामायण' में रकुल ‘शूर्पणखा’ का किरदार निभा रही हैं। फिल्म के ट्रेलर के सामने आने के बाद से ही उनके लुक को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। जहां कुछ फैंस उनके इस अलग अंदाज की तारीफ कर रहे हैं, वहीं ट्रोल्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि रकुल का मॉडर्न ज्वेलरी डिजाइन, हैवी डिजाइनर ब्लाउज और साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल त्रेता युग के हिसाब से मेल नहीं खाता, बल्कि ये 2026 के फैशन जैसा लगता है।

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रकुल प्रीत सिंह ने क्या कहा?

ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ते हुए रकुल ने स्पष्ट किया कि उनका ये लुक पौराणिक ग्रंथों और किताबों में दिए गए सटीक विवरण पर आधारित है। रकुल बोलीं, ‘हमने अब तक जो भी फिल्में या टीवी सीरियल्स देखे हैं, हमारी समझ वहीं तक सीमित है। लेकिन हमारी पौराणिक किताबों में इससे कहीं अधिक गहरी जानकारी दर्ज है। ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि शूर्पणखा लंका की सबसे खूबसूरत महिला थीं इसलिए मेरा ये लुक पूरी तरह से शास्त्रों और पौराणिक किताबों में लिखे विवरण को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है।’

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कब आएगी ‘रामायण’?

‘रामायण’ का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर में रकुल के अलावा रणबीर कपूर (भगवान राम), साई पल्लवी (माता सीता), यश (रावण), अरुण गोविल (राजा दशरथ) और लारा दत्ता (कैकेयी) का लुक देखने को मिला है। बता दें, रामायण दो पार्ट्स में आएगी। इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर आएगा। वहीं इसका दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा।

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यहां देखिए रामायण का ट्रेलर

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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