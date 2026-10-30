'शूर्पणखा ही थी युद्ध की वजह', अपने रोल को लेकर बोलीं रकुल प्रीत सिंह- 'उसे लेकर कई गलतफहमियां हैं'
मेकर्स द्वारा जारी किए गए पहले ट्रेलर के बाद, भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, सीता के रूप में साई पल्लवी और रावण के रूप में यश के लुक्स काफी वायरल हो गए।
'रामायण' साल 2026 की सबसे बड़ी रिलीज है। नितेश तिवारी की 'रामायण' के रिलीज का दर्शकों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। बीते लंबे वक्त से इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है। मेकर्स द्वारा जारी किए गए पहले ट्रेलर के बाद, भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, सीता के रूप में साई पल्लवी और रावण के रूप में यश के लुक्स काफी वायरल हो गए। इंटरनेट पर कई लोगों ने किरदारों के लुक्स और इस महाकाव्य के रूपांतरण (Transformation) के पैमाने (Scale) पर चर्चा की। लेकिन ट्रेलर में एक ऐसी चीज थी जिसने सभी को चौंका दिया। वह थी शूर्पणखा के रूप में रकुल प्रीत सिंह की झलक।
शूर्पणखा एक ऐसा किरदार है जिसे लेकर काफी गलतफहमियां हैं
रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में न्यूज एजेंसी पीटीआई (PTI) को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान रकुल ने बातचीत में शूर्पणखा का किरदार निभाने को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इसमें कई बातें बहुत रोमांचक थीं। पहली बात, यह दुनिया के सामने भारत का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा इतिहास और हमारा सच, दुनिया की पहली ग्लोबल फिल्म के जरिए दुनिया के सामने आ रहा है। दूसरी बात, शूर्पणखा एक ऐसा किरदार है जिसे लेकर काफी गलतफहमियां हैं और इसमें कई परतें (लेयर्स) हैं। असल में, उन्हीं की वजह से युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसलिए, ऐसे किरदार को निभाना बहुत दिलचस्प रहा, जिसमें कई अलग-अलग शेड्स हैं।'
दर्शक खुले दिमाग से शूर्पणखा के किरदार को समझेंगे
बता दें कि इससे पहले, रकुल प्रीत सिंह ने अपने X अकाउंट पर एक फैन लेटर को एक नोट के साथ रीपोस्ट किया था। इसमें लिखा था, 'इस खूबसूरत पत्र के लिए धन्यवाद। मैंने शूर्पणखा का किरदार निभाने के लिए इसलिए हां कहा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है - उनका किरदार काफी जटिल है। इतिहास में अक्सर उन्हें सिर्फ एक घटना के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनकी कहानी में और भी बहुत कुछ है। एक एक्ट्रेस के तौर पर, ऐसे किरदार सबसे रोमांचक लगते हैं जो लोगों की सोच को चुनौती दें। मुझे उम्मीद है कि जब 'रामायण' आएगी, तो दर्शक खुले दिमाग से उनके किरदार को समझेंगे।' इसके साथ ही रकुल ने हाथ जोड़ने वाली इमोजी भी शेयर की थी।
फिल्म 'रामायण' के बारे में
इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे। दो भागों में बनी यह महागाथा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी, साथ ही इसे IMAX में भी रिलीज करने की योजना है। 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के दौरान आएगा।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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