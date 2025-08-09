Raksha Bandhan 2025 Sushant Singh Rajput Sister Shweta Singh Kirti Got Emotinal On Rakhi And Share A Heartfelt Video रक्षाबंधन पर सुशांत सिंह राजपूत को याद कर इमोशनल हुईं बहन श्वेता, कहा- 'आज भी दिल में…', Bollywood Hindi News - Hindustan
रक्षाबंधन पर सुशांत सिंह राजपूत को याद कर इमोशनल हुईं बहन श्वेता, कहा- 'आज भी दिल में…'

आज एक तरफ जहां हर घर में राखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा, बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी तो वहीं सुशांत की बहनें इस खास दिन पर अपने भाई को याद कर इमोशनल हो रही हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 07:16 AM
बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फैंस के दिलों में वो हमेशा ही जिंदा रहेंगे। जून 2020 में सुशांत के अचानक निधन से उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को गहरा सदमा पहुंचा। आज एक तरफ जहां हर घर में राखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा, बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी तो वहीं सुशांत की बहनें इस खास दिन पर अपने भाई को याद कर इमोशनल हो रही हैं। रक्षाबंधन 2025 के अवसर पर, सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इंस्टाग्राम पर अपने दिवंगत भाई को एक भावुक श्रद्धांजलि दी है। पुराने पलों से भरा एक भावुक वीडियो पोस्ट करते हुए, श्वेता ने उनके बिना इस त्योहार को मनाने के दर्द को बयां किया।

सुशांत की बहन ने रक्षाबंधन पर किया उन्हें याद

सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने रक्षाबंधन के मौके पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के साथ श्वेता ने कैप्शन में लिखा, 'कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे तुम कभी गए ही नहीं। तुम अब भी यहीं हो, बस परदे के पीछे, चुपचाप देख रहे हो। और फिर, अगले ही पल, दर्द का एहसास होता है। क्या मैं तुम्हें सचमुच फिर कभी नहीं देख पाऊंगी? क्या तुम्हारी हंसी बस एक प्रतिध्वनि बनकर रह जाएगी? तुम्हारी आवाज, एक धुंधली याद जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं?'

'हमारे मोह कितने नाज़ुक हैं'

श्वेता सिंह कीर्ति ने आगे लिखा, 'तुम्हें खोने का दर्द इतना गहरा, इतना कच्चा है कि उसके आगे शब्द कम पड़ जाते हैं। यह मेरे अंदर चुपचाप रहता है, इतना पवित्र कि उसे जोर से बयां भी नहीं किया जा सकता, इतना विशाल कि उसे समेटा नहीं जा सकता। और हर गुजरते दिन के साथ, यह गहरा होता जाता है, कड़वाहट से नहीं, बल्कि स्पष्टता से, यह दर्शाता है कि यह भौतिक संसार कितना क्षणभंगुर है, हमारे मोह कितने नाज़ुक हैं, और कैसे केवल ईश्वर ही हमें शरण देता है।'

'मेरे दिल में अब भी तुम्हारी कलाई पर राखी बांधती हूं'

श्वेता ने अपनी बात को आगे कहते हुए लिखा, 'मुझे पता है कि हम फिर मिलेंगे, भाई। दूसरी तरफ, कहानियों से परे, समय से परे, जहां आत्माएं एक-दूसरे को नामों से नहीं, बल्कि प्रेम की मौन भाषा से पहचानती हैं। तब तक, मैं यहीं हूं, अभी भी अपने दिल में तुम्हारी कलाई पर राखी बांध रही हूं, अभी भी प्रार्थना कर रही हूं कि तुम जहां भी हो, खुशी, शांति और प्रकाश से लिपटे रहो। अलविदा, जब तक हम फिर से न मिलें। मेरे ढेर सारे प्यार के साथ, गुड़िया दी।' श्वेता का ये पोस्ट फैंस को बेहद इमोशनल कर रहा है। इस पर कमेंट कर यूजर्स भी सुशांत को याद कर रहे हैं।

