जंतर मंतर आएंगी राखी सावंत, बोलीं- खत्म कराएंगी सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल
सीजेपी प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर राखी सावंत ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वो खुद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को तुड़वाएंगी।
सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 18वां दिन है। उनकी हेल्थ को लेकर देश के आम आदमी से लेकर सेलेब्स तक चिंता कर रहे हैं। लोग उन्हें उनकी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए कह रहे हैं। राखी सावंत ने भी उनकी हेल्थ को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वो खुद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म कराएंगी।
राखी सावंत आएंगी जंतर-मंतर
मुंबई में पैप्स के साथ खास बातचीत में राखी सावंत ने सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वो जंतर मंतर जाएंगी और खुद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म कराएंगी।
सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की मांग
राखी सावंत ने कहा- प्लीज सोनम जी, मैं अनुरोध करती हूं। मैं दिल्ली आना चाहती हूं जंतर मंतर पर। प्लीज ये फालतू लोगों के लिए अपनी जान मत दीजिए। आप बहुत कीमती हैं।
आलिया भट्ट की मां ने भी की हड़ताल खत्म करने की मांग
बता दें, बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने सोनम वांगचुक के सपोर्ट में पोस्ट किया है। आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने भी सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल खत्म करने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने लिखा- प्रिय सोनम वांगचुक, आपके स्वास्थ के लिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज हमें रास्ते में छोड़कर मत जाइए, प्लीज एक और दिन लड़ने के लिए जिंदा रहें। प्लीज अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दीजिए।
सरकार पर भड़के अनुराग कश्यप
अनुराग कश्यप ने भी सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वो सोनम वांगचुक का समर्थन करते हैं। अनुराग ने कहा कि अब हद हो रही है। सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में अबतक जीनत अमान, प्रकाश राज, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक और अभय देओल ने अपनी आवाज उठाई है।
क्या है सीजेपी प्रोटेस्टर्स की मांग?
पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़ा आंदोलन कर रही है। सीजेपी की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। CJP कार्यकर्ताओं ने 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान संसद मार्च की भी तैयारी की है।
कौन हैं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक?
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद बनी कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत एक सोशल मीडिया पेज के तौर पर हुई थी। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बना पेज आज एक बड़ा आंदोलन बनकर खड़ा हो गया है। इस पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।