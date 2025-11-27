राखी सावंत बोलीं उर्वशी उन्हें करती हैं कॉपी, कहा- उसने मेरा मेकअप आर्टिस्ट ले लिया
राखी सावंत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में उर्वशी रौतेला को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि उर्वशी रौतेला उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती हैं। राखी ने ये भी दावा किया कि उर्वशी ने उनके मेकअप आर्टिस्ट को भी ले लिया है।
राखी सावंत को उनकी अतरंगी हरकतों और बातों के लिए जाना जाता है। वो इंडस्ट्री में अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए जानी जाती हैं। कई मौकों पर राखी सावंत उर्वशी रौतेला को लेकर बात कर चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि उनकी तुलना उर्वशी रौतेला से न की जाए। अब एक इंटरव्यू में राखी सावंत ने कहा कि उर्वशी रौतेला उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती हैं। उन्होंने उर्वशी रौतेला की सर्जरी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि उर्वशी कहती हैं कि उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई है, लेकिन उनकी पहली की तस्वीरें और अब की फोजोज देखो।
राखी बोलीं- दीपिका से करो उनकी तुलना
नयनदीप रक्षित से खास बातचीत में राखी सावंत ने कहा कि उन्हें उर्वशी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं क्यों उन लोगों से अपनी तुलना करवाउं। उन्होंने कहा कि उनकी तुलना दीपिका पादुकोण से करो, करीना से करो। बड़ी-बड़ी अच्छी स्टाइलिश लोगों से उनकी तुलना करो।
उर्वशी को बताया फेंकू नंबर 1
इसके बाद राखी से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि उर्वशी अपने इंटरव्यूज में बहुत फेंकती हैं? इसपर राखी सावंत ने कहा, “वो फेंकू नंबर 1 है। मेरा ये ड्रेस इतने का है, अरे भाई, तुम्हारे सारे ड्रेस देखो। ऐसा लगता है कि सब चमकी-चमकी ड्रेस...लोखंडवाला से तुम लेकर आती हो।”
उर्वशी ने मेरा मेकअप आर्टिस्ट ले लिया
राखी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उनकी कुछ ड्रेसेज बहुत प्यारी होती हैं। वो बहुत टैलेंटेड हैं। बहुत अच्छी डांसर हैं, बहुत खूबसूरत है। राखी ने कहा कि उर्वशी उन्हें ही कॉपी करती हैं। राखी ने कहा, “मेरा मेकअप…उर्वशी ने मेरे मेकअप आर्टिस्ट को ले लिया। जो राखी का मेकअप करता है, उनको मेकअप आर्टिस्ट ले लिया…रोहित…मेरे बालों का स्टाइल, मेरे कपड़ों का स्टाइल…भाई मैं ब्रैंड पहनती हूं। मैं ब्रैंड हूं।”
