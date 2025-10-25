Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRakhi Sawant slams Dabangg Director Abhinav Kashyap for talking Rubbish about salman khan says wo ladkibaazi karne laga
'लड़कीबाजी शुरू कर दी थी उसने', सलमान के खिलाफ बोलने वाले अभिनव कश्यप पर भड़कीं राखी सावंत

'लड़कीबाजी शुरू कर दी थी उसने', सलमान के खिलाफ बोलने वाले अभिनव कश्यप पर भड़कीं राखी सावंत

संक्षेप: दबंग में सलमान खान के साथ काम कर चुके डायरेक्टर अभिनव कश्यप कई बार सलमान खान पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। अब राखी सावंत ने अभिनव कश्यप को लेकर अपनी राय सामने रखी है। उन्होंने अभिनव की इस तरह की बयानबाजी पर सवाल उठाया है। 

Sat, 25 Oct 2025 02:08 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राखी सावंत इंडस्ट्री में कई लोगों की चहेती हैं। सलमान खान भी उन्हें खूब पसंद करते हैं। वहीं, राखी सावंत भी कई मौकों पर बता चुकी हैं कि सलमान खान ने उनकी बहुत मदद की है। राखी सावंत सलमान खान का बहुत सम्मान करती हैं। हाल ही में राखी सावंत ने दंबग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप को लेकर अपनी भड़ास निकाली है।अभिनव कश्यप कई मौके पर सलमान खान और उनके परिवार को लेकर कई आरोप लगा चुके हैं।

अभिनव कश्यप पर भड़कीं राखी सावंत

हिंदी रश से खास बातचीत में राखी सावंत ने अभिनव कश्यप के बारे में बात की। राखी सावंत ने अभिनव कश्यप को टकला बताया। उन्होंने पूछा क्या नाम है उसका जो सलमान खान के खिलाफ बोल रहा है।

राखी सावंत ने अभिनव कश्यप से कहा, “तू जिधर भी मिला टकले, तुझे चप्पल से मारूंगी। कोई तो दबंग फिल्म में डायरेक्टर लिया था उसको। पता नहीं कौन है वो, हम तो नाम नहीं लेंगे। मेरी जुबान खराब नहीं करूंगी उस टकले का नाम लेकर।”

अभिनव कश्यप पर राखी के आरोप

इतना ही नहीं, राखी सावंत ने अभिनव कश्यप पर आरोप लगाते हुए कहा, “लड़कीबाजी शुरू कर दिया था उसने, भाई ये सब बर्दाश्त नहीं करते हैं। भाई का पैसा बर्बाद कर रहा था। तो भाई ने निकाल दिया उसको फिल्म से। अभी मीडिया में आकर गंदा-गंदा बोल रहा है, उनके परिवार के बारे में। भाई को बॉडीशेम कर रहा है। उनकी उम्र के बारे में बोल रहा है, उनकी बीमारी के बारे में बोल रहा है, उनके एटीट्यूड के बारे में बोल रहा है…झूठ बोलता है।”

राखी ने की सलमान खान की तारीफ

सलमान खान की तारीफ करते हुए राखी सावंत ने कहा कि इस धरती पर सलमान खान जैसा कोई नहीं है। राखी ने कहा कि वो सलमान खान के साथ अपनी गर्दन भी कटवा सकती हैं। राखी सावंत ने कहा कि लगता है सलमान खान के दुश्मनों ने अभिनव कश्यप को पेटी भरकर पैसे दिए हैं। इसलिए वो ये सब बोल रहे हैं। राखी ने कहा कि जिसके पास काम नहीं होता, सलमान उनको काम देते हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Salman Khan Rakhi Sawant

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।