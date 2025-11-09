Hindustan Hindi News
ऐश्वर्या राय संग राखी सावंत ने की थी फिल्म, बताया क्यों कभी नहीं हुई रिलीज

ऐश्वर्या राय संग राखी सावंत ने की थी फिल्म, बताया क्यों कभी नहीं हुई रिलीज

संक्षेप: राखी सावंत ने कहा कि वो ऐश्वर्या राय बच्चन से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म की थी। हालांकि, वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। फिल्म नहीं रिलीज होने का कारण भी राखी सावंत ने बताया। 

Sun, 9 Nov 2025 01:17 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड की क्वीन राखी सावंत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बारे में तमाम बातें कीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने छोटे-छोटे सीरियल्स में काम किया है। उन्होंने बताया कि जब वो फ्लाइट में होती हैं तो भले ही अमीर लोग उन्हें देखकर मुंह बनाते हों, लेकिन उन्हें पानवाले, ऑटो वाले लोग मिलकर खुश होते हैं। राखी सावंत ने कहा कि कुछ अमीर लोग भी उन्हें जानते हैं। इसी दौरान राखी सावंत ने कहा कि वो मानती हैं कि वो ऐश्वर्या राय नहीं हैं, लेकिन वो ऐश्वर्या राय से कम भी नहीं हैं।

ऐश्वर्या के साथ राखी ने की थी फिल्म

बॉलीवुड बबल से खास बातचीत में राखी सावंत ने कहा कि ऐश्वर्या राय के साथ उन्होंने एक फिल्म की थी। उस फिल्म में सुनील शेट्टी भी थे। हालांकि, वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। राखी सावंत ने फिल्म नहीं रिलीज होने का कारण भी बताया।

फिल्म में ऐश्वर्या और राखी के साथ नजर आते सुनील शेट्टी

राखी सावंत ने कहा, "मेरी और ऐश्वर्या राय की फिल्म साथ में है, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हुई…राधे श्याम सितारा। बहुत अच्छी फिल्म है। हमारा साथ में डांस-वांस है, आइटम सॉन्ग है। सुनील शेट्टी और ऐश्वर्या राय का डबल रोल।"

क्यों अभी तक नहीं रिलीज हो पाई राखी सावंत की फिल्म

राखी सावंत से जब पूछा गया कि वो फिल्म रिलीज क्यों नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि उस प्रोड्यूसर की कोविड में डेथ हो गई। राखी सावंत ने कहा कि अगर वो फिल्म रिलीज होती तो उनका बड़ा नाम होता। इसके बाद राखी सावंत ने कि हालांकि उनका अभी भी बड़ा नाम है।

