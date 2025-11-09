ऐश्वर्या राय संग राखी सावंत ने की थी फिल्म, बताया क्यों कभी नहीं हुई रिलीज

संक्षेप: राखी सावंत ने कहा कि वो ऐश्वर्या राय बच्चन से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म की थी। हालांकि, वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। फिल्म नहीं रिलीज होने का कारण भी राखी सावंत ने बताया।

बॉलीवुड की क्वीन राखी सावंत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बारे में तमाम बातें कीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने छोटे-छोटे सीरियल्स में काम किया है। उन्होंने बताया कि जब वो फ्लाइट में होती हैं तो भले ही अमीर लोग उन्हें देखकर मुंह बनाते हों, लेकिन उन्हें पानवाले, ऑटो वाले लोग मिलकर खुश होते हैं। राखी सावंत ने कहा कि कुछ अमीर लोग भी उन्हें जानते हैं। इसी दौरान राखी सावंत ने कहा कि वो मानती हैं कि वो ऐश्वर्या राय नहीं हैं, लेकिन वो ऐश्वर्या राय से कम भी नहीं हैं।

ऐश्वर्या के साथ राखी ने की थी फिल्म बॉलीवुड बबल से खास बातचीत में राखी सावंत ने कहा कि ऐश्वर्या राय के साथ उन्होंने एक फिल्म की थी। उस फिल्म में सुनील शेट्टी भी थे। हालांकि, वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। राखी सावंत ने फिल्म नहीं रिलीज होने का कारण भी बताया।

फिल्म में ऐश्वर्या और राखी के साथ नजर आते सुनील शेट्टी राखी सावंत ने कहा, "मेरी और ऐश्वर्या राय की फिल्म साथ में है, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हुई…राधे श्याम सितारा। बहुत अच्छी फिल्म है। हमारा साथ में डांस-वांस है, आइटम सॉन्ग है। सुनील शेट्टी और ऐश्वर्या राय का डबल रोल।"