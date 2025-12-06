राखी सावंत का दावा पाकिस्तान में है उनका मंदिर, बोलीं- घी के दीपक से होती है पूजा

संक्षेप: राखी सावंत ने दावा किया है कि पाकिस्तान में उनका मंदिर है। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें वहां पूजते हैं। राखी सावंत ने बताया कि मंदिर में लोग उनकी घी के दीपक से पूजा करते हैं।

बॉलीवुड में आइटम गर्ल के नाम से फेमस राखी सावंत उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। सोशल मीडिया पर राखी अपने अनोखे अतरंगे बयानों की वजह से छाई रहती हैं। अब राखी सावंत ने एक पॉडकास्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान में उनका मंदर है। राखी ने कहा कि पाकिस्तान में लोग उनकी पूजा करते हैं।

वर्ल्ड फेमस हैं राखी सावंत पारस छाबड़ा ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि राखी सावंत वर्ल्ड फेमस हैं। इसपर राखी ने हामी भरी और कहा कि पाकिस्तान में तो उनके नाम का मंदिर है। लोग उनकी वहां पूजा करते हैं। राखी ने कहा कि वो इंडिया में रहकर वर्ल्डफेमस हैं।

पाकिस्तान में है राखी सावंत का मंदिर? अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए राखी सावंत ने कहा, “पाकिस्तान में लोग मेरी पूजा करते हैं। पाकिस्तान में तो ज्यादा मस्जिद हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों ने मेरा मंदिर बनाया है। मुझे देवी बनाकर पूजते हैं पाकिस्तान में।”

पारस ने दिया ये जवाब राखी सावंत की बात सुनकर पारस छाबड़ा ने कहा कि ये बात सुनी-सुनी सी लग रही है। पारस ने कहा कि उर्वशी रौतेला ने भी ऐसा कुछ बोला था। राखी सावंत ने पारस की ये बात सुनकर मुंह बनाया और कहा कि नहीं-नहीं, रौतेला ने तो खुद ही बनाया होगा।

घी के दीपक से होती है राखी की पूजा राखी ने कहा, “मैं पाकिस्तान थोड़े न गई हूं। तो मुझे कैसे पता…क्योंकि वहां के लोगों ने मुझे बोला है कि हमने आपका मंदिर बनाया है यहां। मैंने कहा, पाकिस्तान तो इस्लामिक देश है…उन लोगों ने कहा नमाज पढ़ने तो हम मस्जिद जाते हैं, लेकिन अगर कोई हमें कोई पसंद है जैसे शाहरुख, सलमान और हिरोइन में राखी सावंत। मुझे मंदिर में असली घी के दिए से पूजते हैं।”