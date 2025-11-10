राखी सावंत बोलीं, ऊपर की पसलियां निकलवाकर कमर पतली करवा रहीं हिरोइनें, ये नया ट्रेंड है

संक्षेप: राखी सावंत का कहना है कि एक नया फैशन चला है जिसमें एक्ट्रेसस पसली तुड़वाकर कमर पतली करवा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उर्वशी रौतेला जो सबको बोलती हैं कि वह नैचुरल ब्यूटी हैं, उनकी पुरानी तस्वीरें सबने देखी हैं।

राखी सावंत एक बार फिर से फॉर्म में हैं। वह दुबई से भारत लौट आई हैं और बिंदास बयान दे रही हैं। अब राखी ने उर्वशी रौतेला को लपेटे में लिया है। उर्वशी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी सुंदरता नैचुरल है, वह माउंटेन ब्यूटी हैं। इस पर राखी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। राखी ने कमर पतली करवाने के लेटेस्ट ट्रेंड पर भी कमेंट किया। बोलीं कि लोग कमर के ऊपर की हड्डी तुड़वाकर ऐसा फिगर पा रहे हैं। इसी बहाने उन्होंने उर्वशी पर कमेंट किया कि फिर लोग उनकी तरह बोलते हैं, मैं पैदाइशी ऐसी हूं।

लोग हड्डियां तुड़वा रहे हैं राखी सावंत बॉलीवुड बबल में इंटरव्यू दे रही थीं। वहां उन्होंने ट्रीटमेंट्स पर बात की गई। राखी बोलीं, 'बहुत सारे लोगों ने अपनी अंतड़ियों की हड्डियां तुड़वाकर कमर पतली कर ली। यह नई स्टाइल है, आपको पता है। ये ये चाइना, भूटान या एक बैंकॉक जाते हैं। अमेरिका जाते हैं कनाडा जाते हैं। कमर इतनी रहती है ना ऊपर की दो हड्डियां है ना, तुड़वा के कमर अंदर कर लेते हैं। ये स्टाइल है आजकल।'