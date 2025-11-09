'कहीं ना कहीं उसने बहुत कुछ सहा',गोविंदा की पत्नी सुनीता के बारे में बोलीं राखी सावंत

संक्षेप: राखी सावंत को उनके बिंदास अंदाज के लिए जाना जाता है। वो अपनी बातों को बेबाकी से रखती हैं। अब राखी सावंत ने सुनीता आहूजा और गोविंदा के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि मेरे बाद कोई बिंदास है तो वो हैं सुनीता जी।

बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो मीडिया के सामने किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखती हैं। हाल ही में राखी सावंत ने इंडस्ट्री में अपने कद के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे आज के लोग उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती हैं।राखी सावंत ने कहा कि वो यूनीक हैं। राखी सावंत केवल एक है। इसके बाद राखी ने कहा कि उनके बाद कोई अगर बेबाक है तो वो हैं सुनीता आहूजा। राखी ने कहा कि वो सुनीता को काफी पसंद करती हैं।

राखी ने सुनीता को बताया गोल्ड सुनीता आहूजा के बारे में बात करते हुए राखी सावंत ने कहा कि जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है वैसे ही सुनीता जी गोल्ड हैं। राखी सावंत ने कहा, "मेरे बाद अगर कोई है, तो वो हैं सुनीता जी....सुनीता जी बिंदास हैं, मेरी तरह। बिल्कुल राखी सावंत 2.0। सुनीता जी मस्त हैं, मुझे बहुत पसंद हैं वो।"

सुनीता को पसंद करती हैं राखी सावंत राखी सावंत से पूछा गया कि क्या वो सुनीता के व्लॉग देखती हैं। राखी सावंत ने हां में जवाब दिया। उन्होंने कहा, “हां, देखती हूं, गोविंदा जी की पत्नी। मस्त, बिंदास बोलती हैं। हर इंसान को हक होना चाहिए बोलने का। वो औरत मर जाती है, दफन हो जाती है, लेकिन उसके अंदर की आत्मा कभी बोल नहीं पाती है। मैं सुनीता जी तको सैल्यूट करती हूं, वो जो ठीक लगता है, वो बोलती हैं। भाई, मेरा वो पीरियड चला गया, सब सहने का। अब मेरा पति बड़ा हो गया है, अब वो स्टार नहीं रहा है। अब वो दिल खोल के बोल रही हैं। कहीं ना कहीं उसने बहुत कुछ सहा होगा। मुझे वो सच्ची लगती हैं।”