Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRakhi Sawant on Sunita Ahuja Govinda Divorce Rumours Kahin na kahin usne bahut kuch saha hoga Mujhe woh sachchi lagti ha
'कहीं ना कहीं उसने बहुत कुछ सहा',गोविंदा की पत्नी सुनीता के बारे में बोलीं राखी सावंत

'कहीं ना कहीं उसने बहुत कुछ सहा',गोविंदा की पत्नी सुनीता के बारे में बोलीं राखी सावंत

संक्षेप: राखी सावंत को उनके बिंदास अंदाज के लिए जाना जाता है। वो अपनी बातों को बेबाकी से रखती हैं। अब राखी सावंत ने सुनीता आहूजा और गोविंदा के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि मेरे बाद कोई बिंदास है तो वो हैं सुनीता जी। 

Sun, 9 Nov 2025 10:48 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो मीडिया के सामने किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखती हैं। हाल ही में राखी सावंत ने इंडस्ट्री में अपने कद के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे आज के लोग उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती हैं।राखी सावंत ने कहा कि वो यूनीक हैं। राखी सावंत केवल एक है। इसके बाद राखी ने कहा कि उनके बाद कोई अगर बेबाक है तो वो हैं सुनीता आहूजा। राखी ने कहा कि वो सुनीता को काफी पसंद करती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राखी ने सुनीता को बताया गोल्ड

सुनीता आहूजा के बारे में बात करते हुए राखी सावंत ने कहा कि जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है वैसे ही सुनीता जी गोल्ड हैं। राखी सावंत ने कहा, "मेरे बाद अगर कोई है, तो वो हैं सुनीता जी....सुनीता जी बिंदास हैं, मेरी तरह। बिल्कुल राखी सावंत 2.0। सुनीता जी मस्त हैं, मुझे बहुत पसंद हैं वो।"

सुनीता को पसंद करती हैं राखी सावंत

राखी सावंत से पूछा गया कि क्या वो सुनीता के व्लॉग देखती हैं। राखी सावंत ने हां में जवाब दिया। उन्होंने कहा, “हां, देखती हूं, गोविंदा जी की पत्नी। मस्त, बिंदास बोलती हैं। हर इंसान को हक होना चाहिए बोलने का। वो औरत मर जाती है, दफन हो जाती है, लेकिन उसके अंदर की आत्मा कभी बोल नहीं पाती है। मैं सुनीता जी तको सैल्यूट करती हूं, वो जो ठीक लगता है, वो बोलती हैं। भाई, मेरा वो पीरियड चला गया, सब सहने का। अब मेरा पति बड़ा हो गया है, अब वो स्टार नहीं रहा है। अब वो दिल खोल के बोल रही हैं। कहीं ना कहीं उसने बहुत कुछ सहा होगा। मुझे वो सच्ची लगती हैं।”

गोविंदा के अफेयर रूमर्स पर क्या बोलीं राखी सावंत

राखी सावंत से फिर गोविंदा के अफेयर की रूमर्स पर सवाल हुआ। राखी सावंत ने कहा, ची ची भैया से मैं बहुत बार मिली हूं। मैं उनके साथ बहुत गाने किए हैं, स्ट्रगलिंग टाइम में। उनको बहुत बार शोज में मिली हूं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नजर उठाकर भी नहीं देखा। हालांकि, पूरी बॉलीवुड की तो सोहन पापड़ी तो मैं हूं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Rakhi Sawant

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।