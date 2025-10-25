Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRakhi Sawant on kissing scenes Zaroorat Music Video says earned 50 lakhs Samay Raina shocked
4 मिनट के गाने में 50 किसिंग सीन? राखी सावंत ने बताया म्यूजिक वीडियो के लिए कितने पैसे

4 मिनट के गाने में 50 किसिंग सीन? राखी सावंत ने बताया म्यूजिक वीडियो के लिए कितने पैसे

संक्षेप: राखी सावंत इन दिनों अपनी म्यूजिक वीडियो जरूरत को लेकर चर्चा में हैं। राखी सावंत ने इस म्यूजिक वीडियो में किसिंग और बोल्ड सीन्स दिए हैं। अब एक पॉडकास्ट में राखी सावंत ने इस म्यूजिक वीडियो की फीस को लेकर बात की है। 

Sat, 25 Oct 2025 10:52 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राखी सावंत हाल ही में भारत लौटी हैं। भारत आने के बाद राखी सावंत ने एक म्यूजिक वीडियो में काम किया है। इन दिनों राखी सावंत अपनी उसी म्यूजिक वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। राखी सावंत ने इस म्यूजिक वीडियो में किसिंग और बोल्ड सीन्स दिए हैं। अब राखी सावंत ने बोल्ड सीन्स और किसिंग सीन्स को लेकर बात की। साथ ही, उन्होंने बताया कि वो म्यूजिक वीडियो के लिए कितने पैसे लेती हैं। राखी सावंत के म्यूजिक वीडियो का नाम जरूरत है। राखी ने बताया कि म्यूजिक वीडियो में 50 किसिंग सीन्स थे और सेंसर बोर्ड ने सीन्स काटकर 10 कर दिए हैं। इसपर समय ने कहा कि 4 मिनट के गाने में 50 किसिंग सीन्स ज्यादा हो जाते।

‘जरूरत’ म्यूजिक वीडियो पर क्या बोलीं राखी सावंत

हिंदी रश के पॉडकास्ट में स्पेशल अपीरियंस में समय रैना पहुंचे। उन्होंने राखी से उनके म्यूजिक वीडियो को लेकर बात की है। उन्होंने राखी सावंत से पूछा कि इस वक्त राखी सावंत को लाइफ में सबसे ज्यादा किस चीजी की जरूरत है? इसपर राखी सावंत ने कहा- माल की, पैसों की। राखी की बात सुनकर समय ने कहा कि माल तो नहीं फूंक सकते, खत्म हो गया वो टाइम। अभी एक और केस लगाए जाओगे आप।

अपनी म्यूजिक वीडियो के बारे में बात करते हुए राखी सावंत ने कहा कि वो चाहती हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा देखें लोग। उन्होंने बताया कि उन्होंने म्यूजिक वीडियो में किसिंग सीन्स भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा उन्होंने ढिनचैक गाने किए। अब उन्हें एक रोमांटिक गाना मिला तो उन्होंने कर लिया।

राखी सावंत ने म्यूजिक वीडियो के लिए कितने पैसे

राखी सावंत ने कहा कि इसके लिए उन्हें अच्छे पैसे मिले। राखी ने बताया कि वो किसी भी म्यूजिक वीडियो के लिए 10 से 12 लाख रुपये लेती हैं और अगर किसी म्यूजिक वीडियो में किसिंग सीन हों तो वो 50 लाख रुपये लेती हैं। ये कीमत सुनकर समय रैना हैरान नजर आए।

किसिंग सीन्स पर क्या बोले समय रैना

राखी सावंत ने बताया कि इस म्यूजिक वीडियो में करीब 50 किसिंग सीन्स थे, लेकिन सेंसर बोर्ड ने सीन्स काटे हैं और अब इसमें 10 किसिंग सीन्स हैं। राखी सावंत ने कहा कि इतना तो चलता है। एनिमल में देखो कितने किसिंग सीन्स हैं। इसपर समय रैना ने कहा कि आपके चार मिनट के गाने में 50 किसिंग सीन्स थोड़ ज्यादा हो जाते।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Rakhi Sawant

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।