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राखी सावंत ने ट्रोल करने वालों को दिया करारा जवाब, बोलीं- ‘हिंदुस्तान की पहली लड़की हूं जो...’

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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राखी सावंत ने कंटेंट क्रिएशन को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान की पहली लड़की हैं जिन्होंने कंटेंट बनाना शुरू किया। राखी ने कहा कि जब वो पहले कंटेंट बनाती थीं तब लोग उन्हें जोकर बुलाते थे। 

Rakhi Sawant on Content Creation
राखी सावंत ने कहा जब वो कंटेंट बनाती थीं लोगों ने उन्हें जोकर कहकर बुलाया

राखी सावंत इंडस्ट्री की एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो सोशल मीडिया पर अक्सर छाई रहती हैं। छात्रों के आंदोलन पर भी राखी सावंत ने खुलकर अपनी बात रखी थी। हाल ही में राखी सावंत ने कंटेंट क्रिएशन को लेकर बात की। एक्ट्रेस और सोशल मीडिया पर्सनालिटी ने कहा कि वो हिंदुस्तान की पहली लड़की हैं जिन्होंने कंटेंट बनाने की शुरुआत की थी। राखी ने कहा कि तब लोग उन्हें ट्रोल करते थे, जोकर कहते थे, लेकिन अब वही लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं।

कंटेंट क्रिएशन पर क्या बोलीं राखी सावंत?

राखी सावंत ने बीबीसी हिंदी के साथ खास बातचीत में बताया कि वो कंटेंट बहुत पहले से बना रही हैं, लेकिन तब सब लोगों ने उन्हें जोकर कहकर बुलाया। दरअसल, बीबीसी हिंदी से खास बातचीत के दौरान होस्ट ने राखी सावंत से कहा कि कह सकते हैं कि वो भारत की पहली कंटेंट क्रिएटर हैं।

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राखी हैं हिंदुस्तान की पहली कंटेंट क्रिएटर?

ये सुनते ही राखी सावंत ने कहा- हिंदुस्तान की पहली लड़की हूं जो कंटेंट बनाती थी। तब लोग मुझे जोकर कहते थे, कार्टून कहते थे…ये पागल लोग। क्या-क्या इन लोगों ने मुझे नाम दिए। कहते थे कि कैसे कर लेती है…आज यही लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं।

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राखी सावंत ने कहा कि लोग उन्हें फॉलो करते हैं

राखी ने आगे कहा- भारत की पहली लड़की हूं जो ज्वेलरी…जब मेरा स्वंयवर हुआ था…वो फॉलो किया लोगों ने। डांसिंग स्टाइल सब लोगों ने फॉलो किया। हिंदुस्तान की पहली लड़की हूं जिसे लोगों ने फॉलो किया। बोल्डनेस से लेकर, स्टाइलिंग से लेकर, कॉस्ट्यूम से लेकर हर चीज। अब तो मैं बालों को लेकर भी अलग-अलग चीजें ला रही हूं। अब वो भी लोग बदल रहे हैं।

राखी सावंत ने लोगों को दी क्या सलाह?

इसी बातचीत के दौरान राखी ने लोगों को कहा कि आप अपने फेवरेट बनो। मैं अपनी फेवरेट हूं। राखी ने कहा कि उनमें इतना नशा है कि उन्हें किसी नशे की जरूरत नहीं है। राखी से पूछा गया कि क्या वो सुबह उठकर सोचती हैं कि वो क्या कंटेंट बनाएंगी? इसपर राखी सावंत ने कहा- मैं खुद चलता-फिरता कंटेंट हूं, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है।

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राखी ने कहा कि खुदा ने उन्हें एक अलग मिट्टी से बनाया है। एक्ट्रेस ने कहा- तुम लोगों को ऐसे काली-पीली मिट्टी से बनाया है, लेकिन मुझे अलग मुलतानी मिट्टी से बनाया है, जिसमें कोई खोट नहीं है। बहुत ही परफेक्ट हूं मैं। राखी ने कहा कि वो कैमरे के पीछे भी ऐसी ही हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन जब वो काम नहीं करती हैं तो वो अकेले में बैठकर बिल्कुल शांत रहती हैं और खुद को रिचार्ज करती हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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